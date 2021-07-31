Что съесть, чтобы успокоить нервы: нутрициолог назвала топ антисресс-продуктов

А тут: и мотоциклисты, которых не видно в зеркало твоего автомобиля, и экзамены, и цены растут, и вирусы всякие непонятные, и новости по телевизору страшные, и пионы садовник нечаянно срезал, и утюг вроде забыли выключить, и ребенок из школы не позвонил, и муж курит и пьет, и помада закончилась не во время, и войны, и пожары, и природные катаклизмы…

Раздражителей у современного человека гораздо больше, чем у первобытного, у которого была одна цель - выжить.

Главная задача человека его оставить в референсных значениях и не допустить выхода со шкалы нормальности, то есть - перехода в состояние хронического.

Если бы в нас такая "норма" не была заложена, то нас бы не было, так как наши предки не боялись бы львов и тигров - и не убегали бы от них.

Что такое норма стресса? Это когда вы увидели / услышали, что из-за кустов на вас смотрит тигр, адреналин и кортизол запустил иммунологическую реакцию вашего организма. Пульс сразу учащается, мышцы напрягаются - и ваше тело готовится к борьбе за выживание, бежать вы точно будете быстрее, чем на тренировке в спорт зале.

Но! Главное отличие от хронического стресса - когда вы осознаете, что тигра уже нет, вы смогли от него убежать, и спокойно возвращаетесь к себе домой. Мышцы расслабляются, пульс приходит в норму. Гипоталамус и надпочечники успокаиваются, вы возвращаетесь в спокойное состояние.

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Нормальная стрессовая реакция обычно проходит быстро и после стрессового события организм гасит реакцию, и вы успокаиваетесь - вот он, главный смысл "нормы".

При затяжном стрессе реакция не прекращается. Стрессовый цикл замыкается на первой половине, и восстановления не происходит. Гормоны стресса влияют на функционирование иммунной системы и возбуждение. В этом причина того, что люди, пребывающие в хроническом стрессе, чаще болеют.

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