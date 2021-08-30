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Шоколад и сыр: топ-17 продуктов, которые помогут нормализовать давление гипотоникам

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Понедельник 30 августа 2021 08:38
Шоколад и сыр: топ-17 продуктов, которые помогут нормализовать давление гипотоникам Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Здоровый рацион необходим для нормализации артериального давления – будь это гипертоники или гипотоники. Включение в рацион некоторых продуктов, особенно с высоким содержанием определенных витаминов и микроэлементов, поможет справиться с проблемой низкого давления тем, кто страдает гипотонией.

Нутрициолог Ольга Усенко в Instagram назвала топ-17 продуктов, которые помогут нормализовать давление.

Если это хроника, то, скорее всего, не получится справиться только благодаря рациону, но если это связано с погодными изменениями, этот список может быть очень полезен:

1. Кофе (без добавок)
2. Чай зеленый и черный
3. Какао натуральный

Шоколад и сыр: топ-17 продуктов, которые помогут нормализовать давление гипотоникам

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Черный шоколад
5. Острые специи
6. Чеснок и лук
7. Любое мясо
8. Сыр
9. Молочные продукты высокой жирности
10. Смородина черная
11. Облепиха
12. Соленые продукты (но без избытка)
13. Печень
14. Сухофрукты
15. Мед
16. Яйца
17. Гречка

Шоколад и сыр: топ-17 продуктов, которые помогут нормализовать давление гипотоникам
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие-то продукты из этого списка влияют на закрытие дефицитов, ведь недостаток витаминов C, B12, E провоцирует развитие анемии, которую связывают с появлением гипотонии.

Какие-то продукты из этого списка повлияют на уровень глюкозы в крови, и с ее ростом повыситься и давление. А некоторые продукты будут просто выступать как тонизирующий элемент.

Но при этом не забывайте пить воду а также обратите внимание на то, что этот список придется дополнить еще рядом продуктов, которые сбалансируют рацион.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук предложила убрать из меню псевдополезные продукты.

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