Без скачков сахара и плохого самочувствия: нутрициолог дала советы по питанию тем, кто постится

Пост - это важная составляющая многих духовных традиций. Но важно подойти к посту с уважением к телу, недостаточно просто исключить запрещенные продукты, немаловажно подумать, как поддержать организм.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

"Если у вас дисбаланс сахара в крови, то резкое ограничение животного белка и жиров с увеличением количества углеводов может привести к еще большим скачкам сахара и худшему самочувствию в итоге", - рассказала Андреева.

Как узнать, что в организме дисбаланс:

Вы чувствуете прилив сил, а потом резкий спад, который может сопровождаться раздражительностью сонливостью, апатией.

После фруктов, круп, сладостей через пару часов хочется что-то съесть.

Советы нутрицолога тем, кто на посту

Постарайтесь не начинать день только с углеводов. Оставьте формулу белок + жиры + клетчатка, перестроив ее под ограничения поста. Вместо животного белка возьмите бобовые или тофу. Используйте растительные жиры и сделайте ставку на их качество. Расширьте запас масел льняным, кунжутным или любым ореховым маслом.⠀ Если, убрав животный белок, вы заменили его на растительный, например, бобовые, семечки, орехи, то важно правильно вымачивать и готовить, чтобы фитиновая кислота, которая в них содержится, не мешала усвоению питательных веществ, например, железу.

- Замочите бобовые, крупы на 8-10 часов в воде с лимонным соком или 1 чайную ложку яблочного уксуса, промойте и варите до готовности. Орехи тоже замочите в подсоленной воде, промойте и просушите в духовке при температуре 110 градусов в течение 15 мин.

Добавьте в свой рацион морковь и свеклу, зелень и водоросли (фото: pixabay.com/ru)

4. Если вздутие, тяжесть после еды были ваши спутниками до следования поста, то во время него из-за резкого увеличения бобовых, овощей в рационе ситуация может ухудшиться.

- Выбирайте мелкие бобовые, колотый маш, красная чечевица. Овощи можно приготовить на пару или запечь, термическая обработка сделает их более легкими для пищеварения.

- Добавьте в ваш рацион специи: куркума, кореандр, фенхель.

- Позаботьтесь, чтобы ваш рацион был сбалансирован не только белками, жирами и углеводами, а и микроэлементами. Включите такие продукты в свой рацион: водоросли, зелень, свеклу, тыкву, морковь, темные ягоды.