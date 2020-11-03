Вместо сладостей: нутрициолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работать

Нутрициолог рассказала, что есть, чтобы мозг работал

Нутрициолог Надя Андреева уверена, даже в холодный сезон можно оставаться активным и энергичным человеком, особенно - если правильно питаться. Ранее она посоветовала, как поддерживать свой иммунитет в период холодов, чтобы вся семья чувствовала себя хорошо.

А вот чтобы никуда не уходила способность концентрироваться, когда наступает "ленивый" период года, когда не хочется думать и даже вылазить из-под одеяла, нужно выбирать правильные продукты. И нет, это не сладости. Нутрициолог перечислила, чем питаться в ноябре.

"Были в ситуации когда надо сконцентрироваться, придумать эффективное решение или просто запомнить большое количество информации, а мозг отказывается работать?!

Если эти ситуации знакомы, скорее всего ваш мозг получает менее, чем оптимальное питание! Какие же продукты действительно поддерживают здоровья мозга? Точно не бесконечные сладости и каши! В первую очередь это продукты богатые качественными жирами, улучшающие кровообращение и снижающие уровень воспаления в организме.

Что есть, чтобы мозг работал? (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Рыба северная жирная / масло печени трески

Северная рыба богата омега-3, ДГК и витамином D. Она также содержит много микроэлементов, включая йод, цинк и селен. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она не накапливает токсичные металлы.

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Масло печени трески богато DHA, EPA, витамином D и предварительно сформированным витамином A. Одна столовая ложка ферментированного масла печени трески, используемого в качестве добавки, содержит 270% дневной нормы витамина A и 338% дневной нормы витамина D.

Костный бульон

Медленно приготовленный костный бульон является источником всех аминокислот и витаминов группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также содержит важные минералы, необходимые для здоровья мозга, таких как кальций и фосфор.

Также в них присутствуют натрий, магний, калий, сера, кремний и хром и они будут содержатся в самом бульоне.

Яйца

Яичный желток богат жирными кислотами Омега-3, железом, кальцием, цинком, витамином B-6, фолиевой кислотой, витамином B-12, витаминами A и E, а также холином.

Яичные желтки содержат одну из самых высоких концентраций холина, который необходим для развития мозга детей и функции памяти. Холин действует синергически с жирами Омега-3.

Существуют исследования (ссылку поставлю в сториз) доказывающие, что холин способен замедлить действие умственного упадка и даже повысить когнитивные показатели мозг.

Кокосовое масло

Источник качественных жиров для нашего организма. Оно содержит полифенолы, которые улучшают способность нейронов и мембран клеток мозга выполнять свои клеточные функции. Также они защищают мозг от воспалительных процессов.

Льяное семя, авокадо и грецкий орех, а еще горький шоколад - выше 70 % тоже стоит добавить в свой рацион", - написала специалистка.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, каких материалов для сковородки лучше избегать.