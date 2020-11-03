ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вместо сладостей: нутрициолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работать

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 12:55
Вместо сладостей: нутрициолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работать Суперфуды для мозга (https://pixabay.com/ru)
Автор: Татьяна Турчаникова

Нутрициолог рассказала, что есть, чтобы мозг работал

Нутрициолог Надя Андреева уверена, даже в холодный сезон можно оставаться активным и энергичным человеком, особенно - если правильно питаться. Ранее она посоветовала, как поддерживать свой иммунитет в период холодов, чтобы вся семья чувствовала себя хорошо.

А вот чтобы никуда не уходила способность концентрироваться, когда наступает "ленивый" период года, когда не хочется думать и даже вылазить из-под одеяла, нужно выбирать правильные продукты. И нет, это не сладости. Нутрициолог перечислила, чем питаться в ноябре.

"Были в ситуации когда надо сконцентрироваться, придумать эффективное решение или просто запомнить большое количество информации, а мозг отказывается работать?!

Если эти ситуации знакомы, скорее всего ваш мозг получает менее, чем оптимальное питание! Какие же продукты действительно поддерживают здоровья мозга? Точно не бесконечные сладости и каши! В первую очередь это продукты богатые качественными жирами, улучшающие кровообращение и снижающие уровень воспаления в организме.

Вместо сладостей: нутрициолог перечислила суперфуды, которые помогут мозгу лучше работатьЧто есть, чтобы мозг работал? (фото: instagram.com/happynadyaz/)

  • Рыба северная жирная / масло печени трески

Северная рыба богата омега-3, ДГК и витамином D. Она также содержит много микроэлементов, включая йод, цинк и селен. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она не накапливает токсичные металлы.

Масло печени трески богато DHA, EPA, витамином D и предварительно сформированным витамином A. Одна столовая ложка ферментированного масла печени трески, используемого в качестве добавки, содержит 270% дневной нормы витамина A и 338% дневной нормы витамина D.

  • Костный бульон

Медленно приготовленный костный бульон является источником всех аминокислот и витаминов группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также содержит важные минералы, необходимые для здоровья мозга, таких как кальций и фосфор.

Также в них присутствуют натрий, магний, калий, сера, кремний и хром и они будут содержатся в самом бульоне.

  • Яйца

Яичный желток богат жирными кислотами Омега-3, железом, кальцием, цинком, витамином B-6, фолиевой кислотой, витамином B-12, витаминами A и E, а также холином.

Яичные желтки содержат одну из самых высоких концентраций холина, который необходим для развития мозга детей и функции памяти. Холин действует синергически с жирами Омега-3.

Существуют исследования (ссылку поставлю в сториз) доказывающие, что холин способен замедлить действие умственного упадка и даже повысить когнитивные показатели мозг.

  • Кокосовое масло

Источник качественных жиров для нашего организма. Оно содержит полифенолы, которые улучшают способность нейронов и мембран клеток мозга выполнять свои клеточные функции. Также они защищают мозг от воспалительных процессов.

  • Льяное семя, авокадо и грецкий орех, а еще горький шоколад - выше 70 % тоже стоит добавить в свой рацион", - написала специалистка.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, каких материалов для сковородки лучше избегать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда здоровье еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В "Слуге народа" пока не решили, поддержат ли увольнение судей КСУ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В "Слуге народа" пока не решили, поддержат ли увольнение судей КСУ