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Слушай свой организм: диетолог раскрыла секреты интуитивного питания

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Суббота 22 мая 2021 08:38
Слушай свой организм: диетолог раскрыла секреты интуитивного питания Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Интуитивное питание - это не про потакать своему организму, лени и оправдывать 5-ю плитку шоколада фразой "организм требует глюкозы!" Как на самом деле выглядит интутивное питание рассказала диетолог Лора Филиппова.

На странице в Instagram она познакомила с азами трендовой схемы питания.

Наш организм очень адаптивен и быстро приспосабливается к тому образу жизни и тому питанию, которое мы ему предлагаем. В этом секрет выживаемости человечества как вида, а хронические заболевания - это лишь следствия этой адаптации.

Еда, которую мы едим, формирует наш микробиом. А он, в свою очередь, диктует нам наши пожелания в еде. Вот и первый повод не верить организму, когда он просит пятую шоколадку - это не его потребность.

Еда с высоким содержанием трансжиров повреждает сосуды. Организм начинает усиленно продуцировать холестерин в кровь, чтобы эти сосуды латать. В результате, высокий холестерин в крови, ухудшение кровообращения и риск образования тромбов. И таких примеров можно привести множество.

Слушай свой организм: диетолог раскрыла секреты интуитивного питания
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В идеале, интуитивное питание - это такое питание, к которому нужно прийти через модификацию своих пищевых привычек, когда вы четко слышите и понимаете истинные сигналы организма, когда получаете максимум энергии от пищи, у вас нет проблем ни с лишним весом, ни с его недобором и нет (или практически нет) вопросов по здоровью, и, что очень важно - вы не скатились в орторексию!

Но первым этапом, все же идет дисциплина, временные (но не сильно жесткие) ограничения, график питания, контроль порций/БЖУ/калорий, контроль нутритивной ценности продуктов и формирование сбалансированной тарелки. И это в системе не пару дней или неделю.

Когда эти навыки отработаются до автоматизма, формирование порций и еда в графике станут для вас нормой и образом жизни, вот тогда смело можно говорить "Я на интуитивном питании".

Напомним, что ранее диетолог Андрей Невский перечислил привычки, которые мешают похудеть.

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