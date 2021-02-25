Снижает процент жира в теле и улучшает сон: сколько раз в день питаться, чтобы не поправляться

Сколько раз в день стимулировать свои обменные процессы, чтобы чувствовать себя здоровым и полным энергии, а не потому, что так советуют на просторах интернета? Разобраться в этом вопросе предложила диетолог Наталья Самойленко.

На странице в Instagram она рассказала об оптимальном колличестве приемов пищи в день.

Мы похожи тем, что разные. Информационное пространство огромной волной сносит понимание того, что нужно именно нам - целостным единицам с разной последовательностью генетической информации, различным темпом по жизни и по лезвию переживаний, с разной реакцией на стресс и способом реагировать на изменения, происходящие не только на периферии, но и с мишенью в центре - с нашим организмом.

Сколько же раз в день лучше питаться и от чего это зависит?

1. Увеличение количества употребления блюд ускоряет метаболизм?

На самом деле, многие исследования проводилось для сравнения влияния меньшего количества приемов (2-3), но большими порциями с частым и дробным питанием (5-6). И пришли к выводу, что нет значительной разницы как в скорости метаболизма, так и в количестве потерянной жировой ткани.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Если есть часто и небольшими порциями, то это не приводит к резким скачкам уровня сахара в крови и уменьшает тягу к еде?

Наука так не считает. Исследования показывают, что люди с меньшей кратностью основных блюд имеют более низкий уровень глюкозы. Кроме того, увеличение интервала между приемами улучшает ощущение сытости, и со временем притупляет голод.

3.Интервальные голодание = потеря мышц?

Некоторые люди считают, что в результате пропуска приема пищи и увеличении пищевой паузы, тело начинает сжигать мышцы в качестве топлива.

Однако, исследования эти догадки опровергают. При сравнении способа похудения путем уменьшения потребления калорий и фастингу, потерянного веса было примерно одинаково, но при втором мышечная масса терялась незначительно.

Уменьшение количества приемов влияет на уровень инсулина, усиливая обмен веществ и путем обратной связи повышая уровень соматотропина и мелатонина, способствует снижению процента жира в теле и улучшает сон.

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)