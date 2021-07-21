Как не сорваться при похудении: действенные советы

Многие прибегают к диетам, психологически постоянно себя терзают, и мучают организм дефицитами. Почему-то думая, что вот тут потерплю месяцок, а потом как достигну красивых форм, и как вернусь обратно к конфеткам и булочкам. К сожалению, с таким подходом все скинутые килограммы обязательно вернутся.



Забудьте про жесткие диеты! Вам необходимо перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно. Ваше питание должно содержать полезные макро и микронутриенты! Именно тогда не будет ни единого срыва.



Что еще нужно, кроме питания?



Начинайте утро со стакана воды, а в течение дня выпивайте не менее 1.5л чистой воды.



Завтракайте не позднее, чем через 1 час после пробуждения.



Обедайте в промежуток с 13:00-15:00. В тарелке должны быть жиры, белки и углеводы.



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Ужин - самый легкий прием пищи. Ложитесь спать в 21:00? Ужинайте в 17:30-18:00. Также можно поужинать в 19:00-20:00 - такой вариант подходит всем, кто ложиться спать около 23:00.



Если после ужина Вы испытаете чувство голода, значит не доедаете в течении дня. Пересмотрите свои завтраки и обеды, они могут быть более плотными. Или добавьте 1 перекус.



Чистые промежутки времени без еды рекомендуется выдерживать следующим образом: