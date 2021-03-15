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Сплошная польза: диетолог рассказала о здоровой и вкусной альтернативе кофе

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 08:38
Сплошная польза: диетолог рассказала о здоровой и вкусной альтернативе кофе Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Цикорий - здоровая альтернатива кофе из обжаренного корня, тоже горьковат и терпок, но в отличие от кофе не содержит кофеина. О том, почему стоит присмотреться к этому напитку повнимательнее рассказала диетолог Наталья Власюк.

На страничке в Instagram она пояснила, почему стоит предпочесть цикорий вместо кофе.

Основной полезный компонент цикория – инулин. Это пребиотик – растворимая клетчатка, особенно полезная для кишечной микрофлоры. Бифидобактерии, населяющие желудочно-кишечный тракт человека, обожают инулин!

А еще цикорий:

  • Ускоряет выведение шлаков из организма и имеет желчегонное действие
  • Очень полезен беременным, т.к. снижает риск возникновения гестоза, изжоги, тяжести в желудке и запоров
  • Способствует расслаблению нервной системы, помогает при бессоннице

Сплошная польза: диетолог рассказала о здоровой и вкусной альтернативе кофе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому. В этом случае рекомендуется по 150 мл напитка за 20 минут до каждого приема пищи
  • Нормализует обменные процессы: уменьшает количество опасных триглицеридов, снижает риски развития атеросклероза
  • Рекомендуется людям, больным гипертонией, т.к. улучшает кровообращение, расширяет сосуды и "укомплектован" электролитами: калием, фосфором и магнием
  • Усиливать кровоток в предстательной железе, помогает в устранении застойных процессов малого таза и благотворно влияет на мужскую потенцию
  • Повышает устойчивость организма к воздействию патогенов, т.к. богат "золотой дюжиной" (см.в карусели), а также цинком и селеном
  • Улучшает тонус кожи, скорость восстановления коллагеновых волокон и заживление ран.

Советы по выбору цикория:

  • Растворимый (сухой, сублемированный) напиток обогащают синтетическими витаминами (природные погибают от огромных температур при высушивании).
  • Также в него добавляют средства от комкования и влаги!
  • Обращайте внимание на содержание в напитке инулина. В погоне за наживой некоторые производители добавляют вместо инулина более дешевый яблочный пектин.

Поэтому, чтобы напиток принес вам только пользу, стоит покупать только жидкий сгущенный цикорий и обязательно с маркировкой о процентном содержании инулина. Должно быть не менее 40г инулина на 100г продукта.

Цикорий – лекарственное растение, поэтому лучше ограничиться 300 мл напитка в день.

Сплошная польза: диетолог рассказала о здоровой и вкусной альтернативе кофе

Сплошная польза: диетолог рассказала о здоровой и вкусной альтернативе кофе

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.vlasnyuk)

Напомним, что ранее диетолог Светлана Никитчук рассказала о связи гормонов и лишнего веса.

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