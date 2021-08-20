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Виноват стресс: врач рассказала, как лечить синдром уставших надпочечников

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 18:07
Виноват стресс: врач рассказала, как лечить синдром уставших надпочечников Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Синдром истощенных надпочечников (adrenal fatigue syndrome) - функциональное заболевание надпочечников, связанное со снижением гормонов. Сами органы при этом не поражены.

Диагноза не существует, но есть такие: неуточненная надпочечниковая недостаточность E27.4 или синдром хронической усталости G93.3, что означает похожие состояния. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Главные причины синдрома уставших надпочечников - это стресс и неправильное питание.

Стресс - острый и хронический, не только психологический, но и питание, отсутствие нормального сна, недостаточные или избыточные физические нагрузки, любое заболевание организма, дефицит витаминов и минералов - все это тоже стресс.

Истощение наступает не одномоментно. Человек идет к этому многие годы, проблема нарастает, как снежный ком. Истощению всегда предшествует гиперкомпенсация функции надпочечников, которая выражается в подъеме кортизола, подъеме альдостерона, но это, в большинстве своем, игнорируется (отеки, ненужные кг и см, ИР, СПКЯ, проблема с кожей и т. д.).

Критически важно: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше перестать есть

Виноват стресс: врач рассказала, как лечить синдром уставших надпочечниковКак избавиться от синдрома уставших надпочечников - правильно питаться (фото: pexels.com)

Постепенно резерв заканчивается и функцию на себя берут адреналин и норадреналин, что проявляется:

  • тревогой
  • нарушением сна
  • спонтанными гипогликемиями
  • паническими атаками
  • резкой потерей мышечной массы
  • витилиго
  • выпадением волос
  • аутоиммунными заболеваниями
  • эстрогенодоминированием и дефицитом прогестерона с тестостероном
  • дикой слабостью и снижением работоспособности

Это и есть adrenal fatigue.

Диагностика⠀

Заключение ставится по клинике и жалобам. Лабораторная диагностика сложна, поскольку не полностью отражает действительность. Но можно сделать кортизол и ДГЭА в 4 пробах слюны (в 7, 12, 17 и 22 ч).⠀

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Виноват стресс: врач рассказала, как лечить синдром уставших надпочечниковМеньше стресса - больше полезных продуктов (фото: pexels.com)

Синдром уставших надпочечников - как лечить

  • Питание часто, дробное, сбалансированное

  • Нельзя голодать

  • Наладить сон и физуху
  • Психокоррекция
  • Устранить дефициты (железо, витамины гр В, магния, витамина С и др.)
  • Пептиды
  • Адаптогены (ашваганда, лимонник и пр.)
  • Кора надпочечников
  • Глюкокортикоиды

Раньше нутрициолог назвала три главных продукта против старения.

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