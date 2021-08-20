Виноват стресс: врач рассказала, как лечить синдром уставших надпочечников
Синдром истощенных надпочечников (adrenal fatigue syndrome) - функциональное заболевание надпочечников, связанное со снижением гормонов. Сами органы при этом не поражены.
Диагноза не существует, но есть такие: неуточненная надпочечниковая недостаточность E27.4 или синдром хронической усталости G93.3, что означает похожие состояния. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Главные причины синдрома уставших надпочечников - это стресс и неправильное питание.
Стресс - острый и хронический, не только психологический, но и питание, отсутствие нормального сна, недостаточные или избыточные физические нагрузки, любое заболевание организма, дефицит витаминов и минералов - все это тоже стресс.
Истощение наступает не одномоментно. Человек идет к этому многие годы, проблема нарастает, как снежный ком. Истощению всегда предшествует гиперкомпенсация функции надпочечников, которая выражается в подъеме кортизола, подъеме альдостерона, но это, в большинстве своем, игнорируется (отеки, ненужные кг и см, ИР, СПКЯ, проблема с кожей и т. д.).
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Как избавиться от синдрома уставших надпочечников - правильно питаться (фото: pexels.com)
Постепенно резерв заканчивается и функцию на себя берут адреналин и норадреналин, что проявляется:
- тревогой
- нарушением сна
- спонтанными гипогликемиями
- паническими атаками
- резкой потерей мышечной массы
- витилиго
- выпадением волос
- аутоиммунными заболеваниями
- эстрогенодоминированием и дефицитом прогестерона с тестостероном
- дикой слабостью и снижением работоспособности
Это и есть adrenal fatigue.
Диагностика⠀
Заключение ставится по клинике и жалобам. Лабораторная диагностика сложна, поскольку не полностью отражает действительность. Но можно сделать кортизол и ДГЭА в 4 пробах слюны (в 7, 12, 17 и 22 ч).⠀
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Синдром уставших надпочечников - как лечить
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Питание часто, дробное, сбалансированное
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Нельзя голодать
- Наладить сон и физуху
- Психокоррекция
- Устранить дефициты (железо, витамины гр В, магния, витамина С и др.)
- Пептиды
- Адаптогены (ашваганда, лимонник и пр.)
- Кора надпочечников
- Глюкокортикоиды
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