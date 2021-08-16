ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стройность без усилий: топ-7 простых шагов на пути к снижению веса

Новина українською →
Понедельник 16 августа 2021 08:38
Стройность без усилий: топ-7 простых шагов на пути к снижению веса Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Мы с вами знаем, что самое сложное в снижении веса - начать. Не стоит сразу гнаться за олимпийскими результатами, достаточно определить для себя стратегию и тактику и придерживаться намеленного плана, постепенно идя к заветной цифре на весах.

Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram предложила разработать стратегию маленьких шагов, которые помогут быть стройнее, без особых усилий. А вы отметьте, какие советы уже выполняете.

Начать вести дневник питания

Многие относятся к этому совету пренебрежительно, не понимая, как много значит этот метод в снижении веса. Записывая все, что едите и пьете, вы можете взглянуть трезво на своё питание со стороны и оценить, что делаете не так. Я молчу про то, что легко отследить реакции организма на определённые продукты, если вас что-то беспокоит.

Стройность без усилий: топ-7 простых шагов на пути к снижению веса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Откажитесь от спонтанных перекусов

Речь идет о кусочничестве. Постоянно таскать что-то из холодильника, третий раз пить чай на работе с печеньем, есть, пока готовите блюда и так далее. Определите основные приемы пищи и перекусы, если такие вам требуются. Старайтесь отступать от плана, только если испытываете сильный голод.

Откажитесь от сладких напитков и контролируйте количество молока в кофе

Больше воды и несладких напитков в рационе сэкономят вам массу калорий. Также 2-3 латте в день это уже много. Если любите кофе с молоком; то просите кофе и молоко отдельно и мешайте в нужных вам пропорциях.

Стройность без усилий: топ-7 простых шагов на пути к снижению веса

Стройность без усилий: топ-7 простых шагов на пути к снижению веса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова назвала 4 вредные привычки, которые вредят здоровью.

Читайте LITE в Google News
диетолог Правильное питание Здоровое питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Длинные выходные на День Независимости 2021: какие дни и когда будем отрабатывать
Длинные выходные на День Независимости 2021: какие дни и когда будем отрабатывать