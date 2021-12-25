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Сухость кожи и слабость: диетолог предостерегла от дефицита жира и пояснила, как его не допустить

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Суббота 25 декабря 2021 14:45
Сухость кожи и слабость: диетолог предостерегла от дефицита жира и пояснила, как его не допустить Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

В погоне за стройной фигурой, многие избегают жиров в рационе и обходят их десятой дорогой. Но правильна ли такая тактика и к чему она может привести?

Диетолог Ольга Безуглая в Instagram перечислила проблемы, с которыми можно столкнуться, лишив себя возможности питаться полноценно.

Дефицит пищевых жиров редко встречается у здоровых людей, которые придерживаются сбалансированного питания. Однако есть ряд ситуаций, когда мы можем встречать дефицит жиров, например:

  • расстройства пищевого поведения;
  • резекция толстой кишки (колэктомия);
  • воспалительное заболевание кишечника;
  • панкреатическая недостаточность.

Сухость кожи и слабость: диетолог предостерегла от дефицита жира и пояснила, как его не допустить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы не получаете достаточно жиров с пищей, некоторые биологические процессы в вашем организме могут не работать:

Дефицит витаминов, в первую очередь, жирорастворимых A, D, E и K;

Изменение состояния кожи, в частности жалобы на сухость кожи, ведь жир является неотъемлемой частью структуры клеток кожи и помогает коже поддерживать свой водный барьер;

Выпадение волос. Жировые молекулы в вашем теле, называемые простагландинами, способствуют росту волос.Потребление слишком малого количества незаменимых жиров может изменить текстуру ваших волос;

Сухость кожи и слабость: диетолог предостерегла от дефицита жира и пояснила, как его не допустить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Астения: слабость, сонливость;

Частые недомогания. Строгое ограничение потребления жиров может ослабить вашу иммунную систему и привести к более частым заболеваниям.

Превалирование “правильных” жиров в Вашем рационе способно обеспечить противовоспалительный вектор (Омега 3 индекс).

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно питаться в праздники, чтобы не набрать лишнего.

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диетолог Здоровое питание
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