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Сухость и обветривание: нутрициолог назвала топ-5 средств для питания кожи осенью

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Вторник 16 ноября 2021 09:09
Сухость и обветривание: нутрициолог назвала топ-5 средств для питания кожи осенью Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осенью и зимой большинство людей страдает от сухости кожи, трещин и обветривания. Кожа часто становится тонкой, похожей на пергамент.

Сухой морозный воздух, отопление, ветер - все это оказывает неблагоприятное воздействие и на открытые и даже на закрытые участки кожи.

Многие тут же прибегают к косметическим средствам, питающих и увлажняющих кожу. Но косметика будет работать в разы лучше с поддержкой изнутри.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала о продуктах против сухости кожи в холодное время года.

Сухость и обветривание: нутрициолог назвала топ-5 средств для питания кожи осеньюНатуральные масла спасают в холода (фото: pexels.com)

Топ-5 средств для питания кожи осенью

1. Минимум 1 столовая ложка гхи в любую еду.

2. Стакан костного бульона или 1-2 столовые ложки красной икры в любой прием пищи..

3. 2 капсулы жира печени трески после еды, запивая лимонной или уксусной водой или 3 порции жирной рыбы в неделю (палтус, кижуч, селедка).

4. 8 стаканов теплой воды в день.

5. Сократите употребление сырых овощей и фруктов, уксуса, не перебарщивайте с имбирем и цитрусовыми, не ешьте холодную еду - все эти продукты сушат.

Внимание: перед приемом любых добавок и витаминов стоит проконсультироваться со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала одно средство, которое незаменимо для печени.

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