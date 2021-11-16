Сухость и обветривание: нутрициолог назвала топ-5 средств для питания кожи осенью

Осенью и зимой большинство людей страдает от сухости кожи, трещин и обветривания. Кожа часто становится тонкой, похожей на пергамент.

Сухой морозный воздух, отопление, ветер - все это оказывает неблагоприятное воздействие и на открытые и даже на закрытые участки кожи.

Многие тут же прибегают к косметическим средствам, питающих и увлажняющих кожу. Но косметика будет работать в разы лучше с поддержкой изнутри.