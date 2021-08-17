Сытно и полезно: нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости

Что съесть утром, чтобы было полезно, сытно, вкусно и подходило всем членам семьи? Ответ от специалиста по питанию: льняная "каша" с ягодами.

Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.

Также лен - прекрасный источник фитоэстрогенов типа "лигнаны". Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.

И да! Мужчинам лен (и другие фитоэстрогены) есть тоже можно и нужно!