Сытно и полезно: нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости
Что съесть утром, чтобы было полезно, сытно, вкусно и подходило всем членам семьи? Ответ от специалиста по питанию: льняная "каша" с ягодами.
Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.
Также лен - прекрасный источник фитоэстрогенов типа "лигнаны". Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.
И да! Мужчинам лен (и другие фитоэстрогены) есть тоже можно и нужно!
Все вышеперечисленные "волшебные" свойства такого завтрака - прекрасный способ борьбы за красоту и молодость. Ведь именно антиоксиданты - наше главное оружие со старением клеток, а фитоэстрогены - просто незаменимый продукт для женщин после 30.
Помимо всего прочего, такая "каша" на завтрак стимулирует работу кишечника и помогает ему выводить все, что там накопилось наружу. А корица стабилизирует сахар в крови - и поэтому имеет мягкие противовоспалительные свойства.
Такая каша продлит молодость на долгие годы (фото: pexels.com)
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Как приготовить полезный завтрак
Ингредиенты (на 1 порцию):
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4 ст. л. льняных семян (замоченных на ночь в воде)
- 1 большая горсть миндаля (примерно 15 штук)
- 1 ст. л. семян чиа (можно без них)
- 1/2 яблока с кожурой без сердцевины
- 100 грамм любых ягод (можно замороженных)
- 1 ст. л. кокосовой стружки или кокосовых чипсов
- 1/2 ч. л. корицы
Понравится всем членам семьи, главное - красиво подать (фото: pexels.com)
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Приготовление:
1. Вечером предыдущего дня - замочите семена льна и чиа, залив их с верхом водой комнатной температуры.
2. Оставьте на ночь, накрытые крышкой, на кухонном столе.
3. Если планируете использовать замороженные ягоды, то положите их на ночь размораживаться в холодильник.
4. За ночь на поверхности воды образуется пленка - это ни что иное, как суперполезные бифидобактерии. Снимать эту пленку ни в коем случае не нужно! Просто осторожно перемешайте кашу.
5. Утром миндаль крупно порубите ножом (можно тоже сделать это с вечера).
6. Яблоко крупно порежьте.
7. Смешайте льняную кашицу с миндалем, яблоком, ягодами и кокосовой стружкой и посыпьте корицей. Приятного аппетита!
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