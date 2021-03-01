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Такого вы еще не пробовали: топ-10 вкусных способов "улучшить" овсянку

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 08:37
Такого вы еще не пробовали: топ-10 вкусных способов "улучшить" овсянку Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Овсянка – обязательная часть рациона во многих диетах. Но есть ее утром каждый день слишком скучно, поэтому можно внести разнообразие и сделать блюда из этой каши вкуснее в разы! Как этого достичь, рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

На странице в Instagram она опубликовала топ-10 вариантов блюд из овсянки на каждый день.

Овсянка - вот уж без чего не обходится ни одна диета. Почему именно она? Овсянка не является обязательной частью здорового питания, если вы не любите овсянку вы не обязаны ее есть насильно, существует масса других круп, которые вам могут понравится.

Какую выбрать? Существует несколько видов:

  • цельная овсяная крупа. Варится она около 40-60 минут, подвергается наименьшей обработке, а значит, содержит наибольшее количество клетчатки.
  • геркулес или овсяные хлопья "экстра" 1, 2 и 3. По возрастанию степени обработки.

Хлопья 1 будут еще плотными и богаты клетчаткой, хлопья 3 будут уже нежными и вариться за 1 минуту. Эксперт рекомендует геркулес (хлопья экстра 1).

Такого вы еще не пробовали: топ-10 вкусных способов &quot;улучшить&quot; овсянку
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выводит ли овсянка кальций? Немного. Добавьте столовую ложку молока или ешьте достаточно кальция в течение дня и можно об этом не думать.

Можно ли есть овсянку каждый день? Да, но помните, что ключевым моментом питания является разнообразие, поэтому лучше, если ваш завтрак каждый день будет разный или, хотя бы, с разным наполнителем.

Такого вы еще не пробовали: топ-10 вкусных способов &quot;улучшить&quot; овсянку

Такого вы еще не пробовали: топ-10 вкусных способов &quot;улучшить&quot; овсянку

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о скрытой опасности кето-диеты.

К слову, диетолог Татьяна Дик научила худеть без стресса для организма.

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