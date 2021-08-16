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Топ-6 мифов о молоке, которые пора развенчать

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Понедельник 16 августа 2021 09:37
Топ-6 мифов о молоке, которые пора развенчать Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

О молоке и молочных продуктах есть немало весьма популярных мифов, однако многие из них не соответствуют действительности. Всегда лучше верить исследованиям и научно доказанным фактам.

В своем Instagram диетолог Андрей Невский развенчал распространенные заблуждения о молочке и рассказал, как все обстоит на самом деле.

Топ-6 мифов о молоке:

У взрослых не усваиваются молочные продукты

Если верить статистике, то только у 6–20 % европейцев, 90 % китайцев и 100 % коренных американцев. И эти люди о своей непереносимости точно знают. Если у вас после стакана молока не разрывается живот, нет диареи или тошноты, то все с вами в порядке.

От молочки развивается целлюлит

Говорят, что у нас нет ферментов, которые расщепляют казеин — молочный белок. И, неусвоенный, он вызывает воспаление подкожного жира.

Во-первых, есть такой фермент — пепсин.

Во-вторых, если бы что-то не усвоилось, то просто бы вышло.

Топ-6 мифов о молоке, которые пора развенчать

Иллюстративное фото (pexels.com)

Молоко образует слизь

Некоторые педиатры даже советуют убрать молоко из детского рациона при ОРВИ. Но все исследования подтвердили, что между молоком и появлением слизи в дыхательных путях нет никакой физиологической связи.

От молочки появляются прыщи

К сожалению, учёные нашли связь между акне и молочной продукцией. The National Center for Biotechnology Information в 2018 году опубликовал исследование, которое выявило "положительную связь между молочными продуктами … и появлением прыщей". Механизм этой связи пока не изучен.

Молоко вымывает кальций из костей

Все исследования говорят о том, что наш организм как раз получает кальций из молочных продуктов животного происхождения.

Из-за молочки возникают отеки

У молочных продуктов высокий инсулиновый индекс. Инсулин стимулирует выработку альдостерона в надпочечниках — этот гормон задерживает натрий, а вместе с ним и воду, что может привести к небольшому отёку. Но не стоит этого бояться.

ВЫВОД

Молоко может навредить только тому, у кого есть непереносимость лактозы, аллергия на молочный белок или проблемы с усваиванием инсулина. Для всех остальных оно полезно в меру.

Напомним, ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, каким должен быть правильный завтрак.

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