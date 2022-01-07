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Топ-7 эффективных советов, которые помогут не переедать

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Пятница 07 января 2022 09:54
Топ-7 эффективных советов, которые помогут не переедать Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Много на что в жизни мы не можем повлиять. Но если мы контролируем, что мы едим, мы способны контролировать и многие другие сферы своей жизни. Согласны? Не переедать - значит снижать риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как же развить навык самоконтроля и наладить умеренное питание, рассказала в Instagram диетолог Алена Коготкова.

Как понять, переедаете вы или нет:

Прислушайтесь к телу. Если после еды вы ощущаете тяжесть, вероятно, вы съели слишком много.

Вы постепенно набираете вес. Это легко заметить по увеличению объема талии и смене размера одежды. Достаточно раз в неделю вставать на самые обычные напольные весы.

Топ-7 эффективных советов, которые помогут не переедать

Иллюстративное фото (pexels.com)

В вашем рационе много готовой, переработанной, высококалорийной еды.

Как не переедать:

1. Планируйте приемы пищи

Не так важно, три или пять раз в день вы едите. Важен режим и никакого кусочничества между приемами пищи.

2. Не заставляйте себя есть то, что не нравится

Когда мы не получаем эмоционального удовлетворения от еды, мы испытываем дискомфорт — словно у нас отняли что-то ценное. Отказ от любимой еды днем часто приводит к тому, что вечером человек сдается и бросается во все тяжкие.

Ешьте то, что вам нравится, следите за своими ощущениями и останавливайтесь при первых признаках насыщения. Планируйте рацион вместо того, чтобы поддаваться порыву.

Топ-7 эффективных советов, которые помогут не переедатьТоп-7 эффективных советов, которые помогут не переедатьТоп-7 эффективных советов, которые помогут не переедатьИллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova)

Напомним, ранее диетолог назвала 5 золотых правил разгрузки после новогодних праздников.

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