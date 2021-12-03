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Топ-7 способов, доступных каждому: нутрициолог рассказала, как ускорить метаболизм

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 11:07
Топ-7 способов, доступных каждому: нутрициолог рассказала, как ускорить метаболизм Диетолог Светлана Никитчук (фото: instagram.com/dietolog.lana)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хотите снизить вес, поправить здоровье? Первое, с чего надо начинать, кроме желания, - разогнать метаболизм.

Нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram выделила 7 несложных, но действенных советов, чтобы ускорить метаболизм.⠀

Топ-7 способов, доступных каждому: нутрициолог рассказала, как ускорить метаболизмУскорить метаболизм (фото: pexels.com)

Как ускорить метаболизм: топ-7 шагов

  • Придерживайтесь режима. Наш организм очень умный механизм, который запрограммирован есть в определенное время. Следовательно, он расходует энергию, полученную с пищей, до конца, т.к. уверен, что скоро будет новый приход.

Но если мы питаемся, "как попало", то организм будет запасать энергию, ведь он не знает, когда его покормят в следующий раз.

  • Пейте воду, больше воды! Когда организму не хватает жидкости, он тратит меньше калорий, потому что пытается восполнить запасы воды, а не сжигает жиры.
  • Занимайтесь физически. Любая активность: ходьба, бег, танцы, силовые тренировки ускоряют обмен веществ и топят жирок.
  • Просыпайтесь раньше. Утренний свет регулирует биологические процессы, которые связаны со сменой дня и ночи.⠀
  • Не хватайте куски между приемами пищи. Если вы постоянно кусочничаете, то организм не тратит энергию и не сжигает жир.
  • Ешьте чистые продукты, не переработанные, без добавок, усилителей вкуса и т. д. Никаких колбас, сосисок, покупных пельмешек. Хочется колбасы - запеките мясо. Хочется сладкого к чаю - испеките ПП шарлотку. Следите, чтоб с едой вы получали все необходимые нутриенты.
  • Контролируйте стресс. Негативные эмоции заставляют щитовидную железу замедлять обмен веществ, как следствие - может появиться лишний вес.

Помните, что нет волшебных таблеток, а есть простые способы, доступные каждому.

Раньше врач дала рецепт завтрака для всей семьи, который готовится всего лишь 15 минут.

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