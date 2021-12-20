Топ-8 важных пунктов: нутрициолог рассказала, как восстановить надпочечники

Чтобы восстановить и поддержать надпочечники, важно убрать из жизни стресс и соблюдать правильный режим дня. Также немоважный шаг – правильное питание.

Если перекусы - то полезные (фото: pexels.com)

1. Соблюдаем режим питания, не пропускаем прием пищи, лучше есть в одни и те же часы! Тут важно соблюдать правила питания по циркадным ритмам.

Важно есть утром, не позднее 60 минут после пробуждения, чтобы в течении дня не испытывать гипогликемии! При ярко выраженной СУН аппетита с утра нет, но это не значит, что нужно пропускать прием пищи!

Кортикотропин-рилизинг-гормон (CRH) по утрам много при стрессе, он подавляет аппетит.

Ранний обед - 12:00 - 14:00, чтобы выдержать падение кортизола, которое обычно происходит между 3 и 4 днями.

Ужин – ранний, около 18:00.

Белковый, жировой перекус перед сном поможет справиться с нарушениями сна.

2. Ограничьте грейпфрут, апельсины, бананы и сухофрукты, типа инжира и изюма – в них много калия, что изменит калиево-натриевый баланс.

3. Не стоит употреблять в рацион простые углеводы, типа риса, хлеба, паст и выпечки, хотя в это время эти продукты наиболее желанны, но именно они будут отдалять вас от восстановления из-за скачков сахара и гипогликемии.⠀

4. Не подходит низкоуглеводное питание (LCHF) и кето!

При аутоиммунных заболеваниях сбалансируйте свой рацион с крахмалистыми овощами, животными жирами и с четким режимом дня.⠀

5. Альдостерол отвечает за солевой обмен. Поэтому не хватает минералов.

В этом случае солим еду хорошей, качественной солью (гималайской).

Пьем минеральную воду.

Можно пить воду с солью и лимоном.⠀

От кофе придется отказаться (фото: pexels.com)

5. Убираем из рациона кофе.

Он стимулирует выработку надпочечниками адреналина и кортизола. Тут человек бывает, что вообще сил нет день провести без него. Но если СУН прогрессирует, ярко выраженная реакция на кофеин уменьшается. Люди, страдающие надпочечниковой усталостью, часто сообщают, что "кофе не действует", постоянная повторная стимуляция рецепторов, делает их надпочечники настолько истощенными, что они не могут адекватно реагировать.

6. Лучше пить травяные чаи.⠀

7. Перекусы делать лучше белково-жировые (оливки, орешки и пр.).

8. Важное правило: баланс белков, жиров и углеводов – так организму легче будет восстановиться.