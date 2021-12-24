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Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок: диетолог дала список

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Пятница 24 декабря 2021 10:01
Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок: диетолог дала список Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Повышенная кислотность, пониженная кислотной, гастрит, эррозийные, воспалительные процессы…

Это только верхушка айсберга в заболевании желудка, которые "успешно" не поддаются лечению, ведь большинство гастроэнтерологов дружно предлагают терапию антибиотиками, затем терапию лекарством, которое хоть как-то поможет защитить желудок от этих антибиотиков, а напоследок – множество БАДов и рекомендацию есть овсянку утром в обед и вечером.

Нутрициолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что гастрит и язву лечить невозможно, возможно восстановить кислотность желудка, отрегулировать желчеотток, нормализовать выработку желудочного секрета, улучшить скорость пищеварения.

И только тогда желудок полностью восстановит свои функции и клеточные структуры. Другими словами, станет здоровым.

Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок: диетолог дала списокКак помочь желудку (фото: pexels.com)

От здоровья желудка зависит не только комфорт после еды, но и усвояемость витаминов группы В, а также нормальная работа кишечника, а соответственно – микрофлора, иммунитет и т.д.⠀

Будучи 10 лет врачом-натуропатом, Анна убедилась в правильности выбора в пользу природных "лекарей" – трав, бальзамов, экстрактов, смол, масел, пряностей, эфиров и т.д.

"Никакие БАДы не приведу к желаемому результату, а только работа над собой, изучение и практика натуральной медицины способно расставить все точки над "i", – уверена диетолог.

Топ-9 полезных продуктов для оздоровления желудка

  • Кумин.
  • Кора крушины.
  • Чабрец.
  • Смола кедрового дерева.
  • Имбирь.
  • Пихтовое масло.
  • Натуральные растительные масла: миндальное, кунжутное, льняное.
  • Мед.
  • Шпинат.

Раньше диетолог посоветовала, что станет лучшим подарком для мужчины на Новый год.

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