Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок: диетолог дала список
Повышенная кислотность, пониженная кислотной, гастрит, эррозийные, воспалительные процессы…
Это только верхушка айсберга в заболевании желудка, которые "успешно" не поддаются лечению, ведь большинство гастроэнтерологов дружно предлагают терапию антибиотиками, затем терапию лекарством, которое хоть как-то поможет защитить желудок от этих антибиотиков, а напоследок – множество БАДов и рекомендацию есть овсянку утром в обед и вечером.
Нутрициолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что гастрит и язву лечить невозможно, возможно восстановить кислотность желудка, отрегулировать желчеотток, нормализовать выработку желудочного секрета, улучшить скорость пищеварения.
И только тогда желудок полностью восстановит свои функции и клеточные структуры. Другими словами, станет здоровым.
Как помочь желудку (фото: pexels.com)
От здоровья желудка зависит не только комфорт после еды, но и усвояемость витаминов группы В, а также нормальная работа кишечника, а соответственно – микрофлора, иммунитет и т.д.⠀
Будучи 10 лет врачом-натуропатом, Анна убедилась в правильности выбора в пользу природных "лекарей" – трав, бальзамов, экстрактов, смол, масел, пряностей, эфиров и т.д.
"Никакие БАДы не приведу к желаемому результату, а только работа над собой, изучение и практика натуральной медицины способно расставить все точки над "i", – уверена диетолог.
Топ-9 полезных продуктов для оздоровления желудка
- Кумин.
- Кора крушины.
- Чабрец.
- Смола кедрового дерева.
- Имбирь.
- Пихтовое масло.
- Натуральные растительные масла: миндальное, кунжутное, льняное.
- Мед.
- Шпинат.
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