Цифровая подмога: топ-10 лучших приложений для контроля питания

Похудение и переход на правильное питание многим кажется непростым и даже утомительным процессом. Но значительно облегчить путь в здоровую жизнь можно, воспользовавшись цифровыми помощниками – специальными приложениями для контроля питания.

1.FatSecret: обширная коллекция рецептов, диеты с подборками продуктов и меню, определение энергетической ценности блюда по фото.



2.Yazio: автоматически рассчитывает калории, которые вы должны потреблять и учитывает дневную физическую активность.



3. ZERO-fasting Tracker: удобный трекер для практики интервального голодания, если вы уже практикуете такой метод питания. В нем уже есть два настроенных метода: первый основан на циркадных ритмах, второй — на популярной диете 5:2. Можно добавить свою собственную схему с индивидуально заданными интервалами.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Meal-Reminder: удобная напоминалка о назначенных приемах пищи, при этом вы сами решаете, когда получать уведомления. Есть возможность добавить дополнительные приемы пищи в ваш рацион.



5.GoodFood: есть возможность сравнения совместимости продуктов - особенно полезно это будет для тех, кому нельзя употреблять определенные продукты, либо же Вы просто не знаете, можно ли использовать данный ингредиент с другими продуктами в рационе.



6.Rise Up + Recover: здесь вы можете записывать все свои приемы пищи, программы тренировок и количество употребленной воды.



7.Low FODMAP diet: приложение позволяющее вести учет продуктов используемых в даном виде питания. Уникальная особенность программы питания FODMAP — это разделение белково-овощных и углеводных приемов пищи.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

8.Dil: позволяет находить, отсортировывать, добавлять в закладки здоровую пищу. Все они разделены на завтраки, обеды, перекусы и ужины, оценены в соответствии с мнением пользователей.



9.Good Cook: можно найти первые, вторые блюда, десерты, перекусы, составленные в соответствии с принципами ПП. Многие привычные блюда модифицированы таким образом, чтобы они сохраняли привычный вкус, несмотря на замену некоторых ингредиентов на более здоровые.



10.Printslon: полезные рецепты без диет или голодания. Еда рассортирована по рекомендуемому времени приема. Есть конструктор блюд, который предлагает блюда на основании выбранных продуктов.