Цивилизация с плохим настроением: нутрициолог рассказала, как питание влияет на ощущение счастья

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно рассказала о простом способе диагностики собственного здоровья при помощи... языка.

Она не призывает к самолечению, так что в любом случае, если вы плохо себя чувствуете, нужно обратиться к врачу. Но все же кое-что о своем здоровье можно узнать, просто взглянув в зеркало на свой язык.

Также Надя рассказала о том, как связаны настроение и качество еды, которую мы едим. Оказывается, взаимосвязь между пищей и настроением просто огромная.

"Не секрет, что наши пищевые привычки играют большую роль в определении риска заболеваний, но они также оказывают огромное влияние на наше настроение. Вам не нужно проводить исследование, которое покажет очевидное, - есть много людей, которые как будто никогда не радуются жизни", - написала Андреева.

Она отметила, что мы видим их вокруг нас: вечно раздраженный коллега, нетерпеливые люди в очереди супермаркета, агрессивные водители...

"Каким-то образом мы превратились в цивилизацию с плохим настроением", - отметила нутрициолог.

Надя Андреева с сыном (фото: instagram.com/happynadyaz)

Она призналась, что на сегодня стресс испытывают около 70 % взрослого населения, а депрессия одно из самых распространенных заболеваний, которым страдают женщины.

"Психологи винят все - от наших эгоистичных привычек до разрушения традиционного состава семьи. Но может ли питание как-то быть связано с нашим настроением?

Химические вещества мозга, называемые нейромедиаторы, являются основными регуляторами нашего настроения. Некоторые нейромедиаторы, такие как серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), помогают нам успокоиться. Другие, такие как дофамин, стимулируют нас", - рассказала специалист.

Правильный баланс различных нейромедиаторов гарантирует соответствие наших реакций и настроения определенной ситуации. И существует важная связь между употребляемой пищей и нейромедиаторами, вырабатываемыми вашим мозгом.

Надя предложила рассмотреть на примере взаимосвязи между нейромедиаторами, питательными веществами и настроением.

"Серотонин является нейромедиатором, поддерживающим позитивное настроение. Он образовывается из триптофана, незаменимой аминокислоты, которой богаты рыба, яйца, курица, индейка и другие виды мяса. Железо, цинк, а также витамины В3, В6 и С способствуют ферментативным реакциям, преобразовывающим триптофан в серотонин", - рассказала Надя.

Как вывод - от того, что мы едим, напрямую зависит наше настроние. Больше здоровое еды - лучше настроение.

Раньше Надя Андреева назвала продукты, богатые полезным для работы мозга и для красивой кожи Омега-3.