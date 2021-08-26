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Уберите это из рациона: нутрициолог раскрыла правду о псевдополезных продуктах

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Четверг 26 августа 2021 13:31
Уберите это из рациона: нутрициолог раскрыла правду о псевдополезных продуктах Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Задача маркетологов продать товар! Вот и пишут на этикетках "эко", "био" и другую псевдонатуральную информацию, которая часто не соответсвует действительности.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram о псевдополезных продуктах, которые лучше убрать из рациона.

Интересный факт: если к гамбургеру добавить лист салата, он продается гораздо быстрее под названием "Фитнес перекус". Всего один листочек поменял полностью ваш взгляд на перекус, который на самом деле далек от фитнеса и ПП.

Итак, наши номинанты на премию "Псевдопродукт":

Подсолнечное масло

Мы встречаем на этикетке "без гмо", "без глютена" и т д. А уж фраза "богатый омега 6" убеждает купить. Но подсолнечное масло никогда не будет содержать гмо, глютен и холестерин, т.к. этих веществ там просто не может быть. Омега 6 это не достоинство, а как раз недостаток этого продукта. Ведь её в нашем рационе переизбыток, да и это вещество синтезируется в нашем организме. А вот переизбыток этого вещества приведет к системному воспалению в организме.

Уберите это из рациона: нутрициолог раскрыла правду о псевдополезных продуктах

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахарозаменители (синтетические и натуральные) и ваша любимая стевия

Клинические исследования показывают, что любые сахарозаменители повышают инсулин. Большое потребление этих веществ, также как и сахар, приведёт к диабету.

Гранола

Что, серьезно? Ведь это всего лишь овсянка и мед - да! Быстрых сахаров и особенно фруктозы в этом продукте просто огромное количество! Поджелудочная железа и печень "спасибо" точно не скажут. К слову о фруктозе, до сих пор многие думают, что это хорошая альтернатива сахару. Но это не так. Метаболизм фруктозы равен метаболизму алкоголя. Метаболизируясь в печени, фруктоза моментально превращается в жир, которым начинают замещаться клетки печени.

Вот это поворот, да! И как после этого верить этикеткам?

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко привела топ-12 причин, почему вас не покидает чувство голода.

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