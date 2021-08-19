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Без удалений: нутрициолог рассказала, как избавиться от аденоидов натуральным способом

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Четверг 19 августа 2021 11:05
Без удалений: нутрициолог рассказала, как избавиться от аденоидов натуральным способом Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Аденоиды - это скопление лимфоидной ткани. Появление аденоидов связано с перенесенной инфекцией, неправильной работой ЖКТ и пищевыми непереносимостями.

Организм до конца не восстановился после перенесенного заболевания, а его продолжают нагружать сложными продуктами.

Нутрициолон Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала рецепт простого чая, который поможет избавиться от них натуральным способом.

Из-за аденоидов может возникнуть дневная сонливость, повышенная утомляемость, нарушения роста, развития, проблемы с обучением и поведением, апноэ, отит, кашель, боли в горле, нарушение работы слуховой трубки, неправильный прикус и др.

Аденоиды выполняют важную защитную роль в организме ребенка, поэтому их удаление может негативно сказаться на иммунитете. Более того, бывают случаи, когда после удаления аденоидов, они вырастают снова, потому что причина осталась в организме.

Без удалений: нутрициолог рассказала, как избавиться от аденоидов натуральным способомЭтот чай поможет избавиться от аденоидов натуральным способом (фото: pexels.com)

Аденоиды - это защита организма, удаляя их, вы ломаете систему, которая помогает не распространяться инфекции дальше.

Сосредоточимся на позитивном: как от них избавиться натуральным образом.

Без добавок и консервантов: нутрициолог дала простой рецепт домашнего мороженого

Травяной чай от аденоидов

Состав:

  • репешок - регулирует функции печени, желчного пузыря; стимулирует секреторную и моторную функции печени и желчного пузыря,

  • лист березы, чтобы поддержать работу почек. Если есть аллергия на цветение березы, то на чай из листьев березы аллергии не будет,
  • корни солодки для разгона и чистки лимфы,
  • ягоды черной бузины для витамина С и повышения иммунитета,
  • эхинацея для борьбы с вирусами и повышения иммунитета.

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Без удалений: нутрициолог рассказала, как избавиться от аденоидов натуральным способомАллергия на травы встречается редко (фото: pexels.com)

Как готовить

Такой чай следует заваривать следующим образом: 1 ст. л. на стакан воды, настоять чай в термосе, принимать по 1 / 3 ст. перед едой.

Важно: чай должен быть горьким для того, чтобы восстановить работу желчевыделительной системы. В горечи и проявляются его лечебные свойства.⠀

Внимание: аллергия на травы встречается крайне редко, но если есть такая предрасположенность, закажите травы по отдельности и вводите по 1 раз в 3 дня, отслеживая реакцию.

Чай является лечебным, поэтому его не стоит принимать постоянно. Курс рассчитан на 2-2,5 недели приема. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог дала рецепт лучшего завтрака для продления молодости.

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