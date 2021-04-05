Ухудшение сна и тяга к сладкому: нутрициолог назвала признаки, что печень перегружена

Многие люди озадачены вопросом, что бы такое съесть или выпить, чтобы "почистить" печень, но печень - не грязная.

Об этом нутрициолог Надя Андреева рассказала в своем блоге в Instagram.

"Так это не работает. Печень - это не фильтр, не посудомоечная губка, и она не пачкается в том смысле, как мы часто это представляем", - рассказала Андреева.

Печень иногда нужно поддержать, рассказала Андреева. А чтобы поддержать ее, сначала нужно определить, что она действительно требует помощи.

"Многие отказываются от блюд из печени животных, считая, что в ней хранятся все токсины и тяжелые металлы, которые попадают в организм. А еще считают, что печень - самый грязный орган в их теле", - продолжила Андреева.

Специалист рассказала, что ученые провели исследования и обнаружили, что печень животных содержит такое же количество токсинов и тяжелых металлов, как и другие органы и ткани.

Надя Андреева назвала признаки того, что печень пора поддержать (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Поэтому наша печень просто отражает общее состояние организма. Печень похожа на маленький завод, а не на кофейный фильтр. Каждый день она выполняет множество функций, помимо очищения. Она не хранит в себе токсины. Она их трансформирует, чтобы все вредные вещества, которые попадают извне или вырабатываются организмом, могли выйти через почки или кишечник", - рассказала Надя.

А еще печень регулирует уровень сахара в крови, хранит гликоген, перерабатывает белки и создает аминокислоты, вырабатывает жидкое золото - желчь - и многое другое.

"Считается, что сейчас нас окружают более 84 000 химических веществ. Они попадают в наш организм из косметики, моющих средств, еды и питания. И конечно, если мы не следим за нашим рационом и тем, что нас окружает, печень может быть очень перегружена.

Вот признаки, по которым можно понять, что ваш минизавод перегружен. У вас наблюдаются:

усталость,

тяга к сладкому,

гормональный дисбаланс,

ПМС,

вздутие живота и слабое пищеварение,

аллергии и чувствительность к разным продуктам,

ухудшение сна.

И другие малоприятные симптомы", - добавила нутрициолог.

В этом случае печени нужно помочь. Для этого нужно обеспечить ее важными и полезными микроэлементами и веществами, которые участвуют в сложном процессе ее функционирования: горечи, пробиотики и клетчатка, энзимы и кофакторы, минералы, витамины и антиоксиданты.