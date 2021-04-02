В Украину возвращается премиум-виски Powers: обновлены вкусы и дизайн

Ирландское премиум-виски POWERS возвращается на украинский рынок в радикально обновленном дизайне бутылки и в расширенном ассортименте. Напиток является одним из самых продаваемых виски в Ирландии и теперь станет доступным и для ценителей в Украине.

Как говорится в сообщении, масштабные изменения произошли впервые за много лет и коснулись всей структуры и этикетки:

Вытянутый цилиндр бутылки уступил место прямоугольной форме, которая гарантированно будет привлекать внимание и выделяться на полках.

Шейка бутылки приобрела форму дистилляционного медного куба с винокурни, где производится виски POWERS - именно ее силуэт стал вдохновением при создании дизайна.

Осовремененная и самобытная этикетка получила ромбовидную форму, обновленные шрифты и яркие графические элементы. Все три разновидности виски POWERS имеют этикетку своего цвета: красного, голубого и бежевого.

Основная цель изменений - переосмыслить старые традиции в современном ключе. Новый дизайн не только должен совместить ирландский дух с технологиями сегодняшнего дня, но и подчеркнуть благородное происхождение и премиальность бренда.

"С 1791 года мы никогда не изменяли своим принципам и не оглядывались назад. И всегда придерживались главного правила при создании виски: заботьтесь о людях и у вас получится отличный продукт. Будь-то забота о наших сотрудниках или помощь ирландским фермерам и ремесленникам, мы стараемся делать правильные вещи. И считаем, что кардинальные изменения сейчас - тоже правильный выбор", говорят в компании.

Портфель POWERS в Украине будет представлен:

POWERS Gold Label — купажное виски прочностью 43,2%. Выдерживается в американских бочках из-под бурбона, а дальше single pot still* смешивается с зерновым виски высшего сорта с длительной выдержкой. Так рождается ароматный напиток с гармоничным и сбалансированным вкусом, в котором преобладают оттенки груши, шоколада, ванили, песочного печенья и пряных специй. Завершается приятным медовым послевкусием. POWERS Three Swallow — single pot still* виски крепостью 40%. Выдерживается в дубовых бочках из-под бурбона, что придает сильный древесный характер напитку. Многогранный букет раскрывается оттенками жареного миндаля, цитрусовых, хрустящего яблока и масла, а завершается мягким зерновым послевкусием. В аромате - душистые ноты корицы, мускатного ореха, банана и дуба. John POWERS's Lane (12YO) — single pot still* виски крепостью 46%. Создается путем выдержки в течение 12 лет в дубовых бочках из-под бурбона и хереса Олоросо. В результате такого сочетания получается насыщенный, пряный и стойкий вкус с нотками орехов, специй и сладостью персиков, яблок и тростникового сахара. В послевкусии раскрываются пряности специй и едва заметный металлический оттенок, а в аромате - оттенки шоколада, карамели, табака, ячменя и апельсиновой цедры.

Напомним, винокурня POWERS была открыта в 1791 году в дублинском трактире отца-основателя Джеймса Пауэра. Он изобрел уникальную технологию Single Pot Still, в которой используется только сердцевина дистиллята, который проходит тройную дистилляцию в медных перегонных кубах (англ. Copper Pot Still), с целью получения наиболее качественных спиртов для создания оригинального премиум-виски.

Сегодня напиток производится на новой винокурне New Midleton - главном центре по производству высококачественного ирландского виски.