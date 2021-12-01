ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрепление иммунитета: нутрициолог рассказала, как избавить организм от вирусов

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 11:01
Укрепление иммунитета: нутрициолог рассказала, как избавить организм от вирусов Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

На сегодняшний день насчитывается более 6 тысяч вирусов, но еще большое количество вирусов не исследовано.

Вирусы присутствуют в нашем организме практически везде, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс:

- кожа,

- ротовая полость,

- носоглотка,

- кишечник,

- влагалище.

Вирусы - это представители микромира, с которыми человек до сих пор не научился успешно справляться в силу многих причин. Поэтому актуально понимать, как помочь организму, который страдает острым вирусным заболеванием, либо хроническими вирусными инфекциями.

Укрепление иммунитета: нутрициолог рассказала, как избавить организм от вирусовНачинать стоит со здоровья ЖКТ (фото: pexels.com)

  • Если в организме вирусов становится слишком много, то увеличивается так называемая вирусная нагрузка.
  • Количество вирусов и то, как с ними справляется наш организм, зависит от иммунной системы. Если она работает хорошо, то мы редко болеем и хорошо переносим вторжение вирусов в организм.
  • Избавиться от вирусов на 100% мы не можем, но в наших силах укрепить иммунную систему, которая будет нас эффективно защищать.

Что необходимо делать для укрепления иммунитета и снижения вирусной нагрузки?

  1. Восстановление кишечника и микробиома, от которого на 70 % зависит наш иммунитет.
  2. "Противовирусное" питание.

Исключение провоспалительных продуктов, достаточное количества белка, полезных жиров в рационе, клетчатка в каждый прием пищи, избегать низкокалорийных диет, употреблять ферментированные продукты и продукты богатые цинком, витамином С, селеном.

  • Снижение стресса. При хроническом стрессе иммунитет снижается, поэтому крайне важно помочь организму запустить адаптивные манизмы.Снижение воспалений в организме, от ЖКТ до ротовой полости.
  • Восстановление работы печени и желчного пузыря.
  • Детоксикация. Организм с нарушенной системой детоксикации будет подвержен большей вирусной нагрузки, ввиду того, что не может вывести продукты жизнедеятельности.
  • Нутрицевтики, способствующие снижению вирусной нагрузки.

Не стоит заниматься самолечением и назначать себе БАДы, обратитесь к специалисту по питанию или врачу.

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты особенно полезны для желчного пузыря.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон
Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон