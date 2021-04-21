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Уксус и газировка: диетолог назвала самые глупые и опасные для здоровья диеты

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 08:26
Уксус и газировка: диетолог назвала самые глупые и опасные для здоровья диеты Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

А вы знали, что 38% женщин придерживаются той или иной диеты? Диет масса, но не все они действительно работают, не нанося вреда здоровью. Большинство диет - это отсутствие пользы или даже вред здоровью, утверждает врач-диетолог Нурия Дианова.

На своей странице в Instagram эксперт разобрала пять самых глупых и опасных диет, о которых лучше забыть.

Худшие диеты:

5 место. Диета на яблочном уксусе.

Согласно этой диеты, необходимо перед каждым приемом пищи употребить три чайные ложки яблочного уксуса. Мало того, что эффективность диеты не доказана, так еще и уксус способен нанести повреждения слизистой.

Уксус и газировка: диетолог назвала самые глупые и опасные для здоровья диеты
Иллюстративное фото (pexels.com)

4 место. Диета Флетчера.

В 1800-м году Г. Флетчер изобрел диету, согласно которой следует совершать не менее сотни жевательных движений в минуту. Благодаря этому способу в желудок попадает почти жидкая пища. Нетрудно догадаться, что пользы от такой диеты нет!

3 место. Очищающая диета.

А как вам диета, согласно которой нужно употреблять лимонады из кленового сиропа и кайенского перца? Эти напитки, якобы, помогают детоксикации организма. Эта теория научно не доказана. Более того, такие диеты нарушают баланс витаминов и питательных веществ в организме. И опять же, сладкие лимонады!!!

2 место. Диета спящей красавицы.

А эту диету обожал Элвис Пресли! Все, что от вас требуется - спать как можно дольше. Во время сна приемы пищи отсутствуют, но организм при этом работает. Какой бы прекрасной эта диета не казалась - ее эффективность не доказана.

Уксус и газировка: диетолог назвала самые глупые и опасные для здоровья диеты
Иллюстративное фото (pexels.com)

1 место. Ленточный червь

Заслуженное первое место достается популярной, но опасной диете. Как вам идея приютить в своем организме червя-паразита? И все ради того, чтобы снизить аппетит. Эти черви поглощают множество питательных веществ из организма, тем самым вызывают сопутствующие заболевания.

Лучшим выходом будет не экспериментировать, а записаться на прием к врачу.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, как обмануть организм, если хочется сладкого.

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