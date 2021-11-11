Улучшает пищеварение и ощелачивает организм: нутрициолог назвала простой натуральный напиток

Простой напиток, вода с лимоном и яблочным укусом, способен улучшить пищеварение, помочь усвоению белков и жиров, станет союзником в борьбе с патогенной флорой.

Я пью лимонную воду с капелькой яблочного уксуса (капелька - это 1 ст. л.). Возможно, у многих возникает вопрос: "А для чего?". Вот об этом я и хотела сегодня рассказать.

Лимонная кислота и уксусная кислота создают дополнительную кислотность в желудке, а также стимулируют собственную секрецию соляной кислоты и желчи. Все это приводит к улучшению пищеварения, особенно улучшается усвоение белков и жиров. А также помогают бороться с патогенной флорой и устранять запоры.

Яблочный уксус помогает бороться с отеками на лице (фото: pexels.com)

Лимонная кислота хоть и является кислотой, но на самом деле оказывает ощелачивающее действие на уровне клетки (не крови!).⠀

Еще лимонная вода за счет цитрата может предотвращать образование оксалатных камней в почках. Это наиболее эффективно при использовании вместе с цитратом калия, поэтому я добавляю и его в количестве 1 / 4 ч. л.

Кроме этого, уксус положительно влияет на чувствительность к инсулину, уменьшает отеки, за счет этого может снизиться давление, улучшает цвет и качество кожи лица.

Но у каждой медали есть 2 стороны. Такой дуэт может не подойти людям с:

эрозиями и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженным пищеводным рефлюксом и ГЭРБ, с непереносимостью гистамина.

Поэтому сначала нужно полечиться, а уж потом приступать. Хотя, порой на фоне приема у людей с изжогой, эта изжога проходила, потому что являлась следствием гипоацидности.

Кислота может влиять на эмаль зубов, поэтому рекомендую либо разбавлять большим количеством воды, либо после прополоскать рот обычной водой. Ну или пить вообще через трубочку.

В лимонную воду можно добавить яблочного уксуса (фото: pexels.com)

Сколько раз в день пить такой напиток?

Ограничение - только в вашем желудке. У меня может возникнуть дискомфорт, если я пью больше 2 раз в день. Так что пробуйте - и ясно станет по ходу дела.

Сколько по времени пить?

Да хоть пожизненно! Я пью, когда вспоминаю и когда есть ингредиенты под рукой.

Какую воду использовать?

Лучше пить теплую или даже горячую воду, как чай. Так ЖКТ быстрее подготовится к приему пищи.

За сколько до еды пить?

За 15-20 минут до еды достаточно.

Внимание: перед примененим советов проконсультируйтесь со своим врачом.