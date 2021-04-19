Как улучшить пищеварение: топ-10 правил от нутрициолога

Наше пищеварение тесно связано со здоровьем организма в целом, а также с поддержанием веса и красотой. Нутрициолог Светлана Никитчук назвала несколько простых правил для улучшения пищеварения. Соблюдая их, ваше пищеварение будет оставаться в норме.

Полезными советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

Топ-10 правил для улучшения пищеварения:

1. Приучите себя вставать из-за стола слегка голодными.

Забудьте про установки из детства про необходимость доедать всё, не переедайте!



2. Пережевывайте тщательно.

Нельзя быстро проглатывать пищу, даже если вы спешите, отведите этому время.



3. Не пропускайте завтрак!

Про залог хорошего дня не стоит забывать.



4. Почаще пейте свежую фильтрованную воду.

Остывшая до комфортной температуры вода увеличивает переваривающее тепло, лечит икоту и метеоризм.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не запивайте еду кофе и чаем

Так как эти напитки усиливают перистальтику кишечника и мешают пищеварению



6. Придерживайтесь индивидуальной калорийности, но раз в неделю проводите "разгрузочный" день (сокращение привычной калорийности приблизительно на треть и употребление здоровых продуктов).



7. Организовывайте дробное питание.

Желательно делать 4 основных приема пищи в день.



8. Суточное меню должно состоять из 20-25% строительного материала – протеинов (белков), 40% сложных с 5% быстрых углеводов и 30% растительных липидов (жиров).



9. Пейте травяные чаи

Они активизируют пищеварение, борятся с гастритами, а также нейтрализуют вред от лекарственных препаратов.



Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Питайтесь сбалансированно.

Пища должна быть сбалансированной и натуральной.



Эти простые правила помогут вам сохранить пищеварение в норме на долгие годы. Профилактика всегда была лучшим бойцом от болезней.