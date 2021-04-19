ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как улучшить пищеварение: топ-10 правил от нутрициолога

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 08:28
Как улучшить пищеварение: топ-10 правил от нутрициолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Наше пищеварение тесно связано со здоровьем организма в целом, а также с поддержанием веса и красотой. Нутрициолог Светлана Никитчук назвала несколько простых правил для улучшения пищеварения. Соблюдая их, ваше пищеварение будет оставаться в норме.

Полезными советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

Топ-10 правил для улучшения пищеварения:

1. Приучите себя вставать из-за стола слегка голодными.

Забудьте про установки из детства про необходимость доедать всё, не переедайте!

2. Пережевывайте тщательно.

Нельзя быстро проглатывать пищу, даже если вы спешите, отведите этому время.

3. Не пропускайте завтрак!

Про залог хорошего дня не стоит забывать.

4. Почаще пейте свежую фильтрованную воду.

Остывшая до комфортной температуры вода увеличивает переваривающее тепло, лечит икоту и метеоризм.

Как улучшить пищеварение: топ-10 правил от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не запивайте еду кофе и чаем

Так как эти напитки усиливают перистальтику кишечника и мешают пищеварению

6. Придерживайтесь индивидуальной калорийности, но раз в неделю проводите "разгрузочный" день (сокращение привычной калорийности приблизительно на треть и употребление здоровых продуктов).

7. Организовывайте дробное питание.

Желательно делать 4 основных приема пищи в день.

8. Суточное меню должно состоять из 20-25% строительного материала – протеинов (белков), 40% сложных с 5% быстрых углеводов и 30% растительных липидов (жиров).

9. Пейте травяные чаи

Они активизируют пищеварение, борятся с гастритами, а также нейтрализуют вред от лекарственных препаратов.

Как улучшить пищеварение: топ-10 правил от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Питайтесь сбалансированно.

Пища должна быть сбалансированной и натуральной.

Эти простые правила помогут вам сохранить пищеварение в норме на долгие годы. Профилактика всегда была лучшим бойцом от болезней.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как улучшить вкус еды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда здоровое питание диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Шашлык из этого мяса назван самым вредным: ограничьте его употребление
Шашлык из этого мяса назван самым вредным: ограничьте его употребление