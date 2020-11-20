Как улучшить желчеотделение: специалист по питанию дала 3 простых совета

Достаточно простые советы для улучшения здоровья

"Плохое желчеотделение связано с застоем в желчном пузыре, что в тибетской медицине называется "Холодом желчи", - рассказывает Валентина Ивушкина, специалист по правильному питанию и улучшению пищеварения. В своем блоге она описала три простых рекомендации, которые помогут улучшить отток желчи.

Правильный режи поможет решить проблему (фото: freepik.com)

1. Лучше всего желчеотделение нормализуют специи. А точнее - специи, обладающие ярко выраженным жгучим вкусом: красный перец, черный перец, имбирь, перец пиппали. Смело используйте их с 7 до 11 утра и с 18:30 до 19 часов. Не нужно готовить суперострые блюда! Достаточно добавлять в пищу или в воду/чай немного, по щепотке. В эти периоды методы борьбы с застойным вялым желчным пузырем, дискинезией, желчекаменной болезнью наиболее эффективны. Можно также применять куркуму, которая пусть и не так жгуча, но не менее активна в отношении желчи.

2. Масла (жиры). 3 раза в день добавляйте в пищу масла - они обеспечивают дренирование желчи, и она не будет застаиваться. Крайне важно употреблять масла в зависимости от фазы дняв. Например, утром мы не едим оливковое, кокосовое, льняное масло, потому что они прохладные по свойствам и увеличивают Слизь, уязвимую в утренние часы. Зато они прекрасно подойдут для обеда, когда активна горячая по свойствам Желчь.

2. 3-разовое питание по циклу элементов гарантированно нормализует желчеотделение. Вот пример рациона на день:

Завтрак с 7 до 11 часов, например, гречка с луком, кабачком, помидором, шпинатом, приправами и топленым маслом.

Правильный обед, например, тушеная курица с белокочанной капустой и салат из огурца. Или тыквенный суп и бутерброд с мягким сыром. Если хочется, можно съесть кусочек пп-шоколада или немного другой полезной сладости. А за полчаса до обеда полезно съесть фрукт.

Сбалансированный ужин. Если он примерно до 18:30, то отличным выбором станет бульон: мясной или рыбный. Если после 18:30, то можно нежирную рыбу с рисом басмати (бульон тоже прекрасно подойдет).

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