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Весенняя чистка организма: нутрициолог дала топ-3 рецепта вкусных и полезных смузи

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 10:13
Весенняя чистка организма: нутрициолог дала топ-3 рецепта вкусных и полезных смузи Смузи помогает очистить организм (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Соки и смузи часто советуют пить для очищения организма от токсинов. А весна - лучшее время для такого детокса. Специалист по питанию дала топ-3 лучших рецепта смузи, которые просто сделать в домашних условиях.

О различиях соков и смузи она написала в своем блоге в Instagram.

"Смузи готовятся в блендере, соки - в соковыжималке", - рассказала нутрициолог Яна Фокси в одном из своих постов, добавив, что у каждого из них есть свои преимущества.

Преимущества соков:

  • Меньше окисляются,
  • Быстро насыщают. Волокна овощей и фруктов удаляются и все витамины, ферменты, минералы из них попадают в кровь почти сразу после употребления.
  • Легко переваривается из-за удаления волокон, без вздутия и тяжести.

Преимущества смузи:

  • Меньше сахара, больше клетчатки,
  • Полноценная еда с витаминами, минералами, ферментами, клетчаткой, белками и жирами (если добавлять масла),
  • Проще делать. Соковыжималку долго разбирать и мыть после каждого сока. Стакан блендера можно просто ополоснуть.

"Соотношение овощей и фруктов в соке / смузи - 4:1. Старайтесь не увлекаться фруктами", - посоветовала Яна.

Весенняя чистка организма: нутрициолог дала топ-3 рецепта вкусных и полезных смузиПростые рецепты смузи от нутрициолога (фото: pixabay.com)

Как "собирать" наиболее питательный смузи?

  • Овощи: огурец, сельдерей, цуккини, капуста.
  • Зелень: любая листовая, укроп, кинза, петрушка, шпинат, водоросли.
  • Жиры: авокадо, масло МСТ, оливковое, кокосовые масла.
  • Жидкая основа: растительное молоко (вкусно кокосовое).
  • Белок: растительный протеин, семена.
  • Фрукты, ягоды: зеленые яблоки, зелёный банан, ягоды любые, лимон/лайм.
  • Специи: имбирь, корица, перец.

Этапы приготовления смузи:

1. Наливаем воду.

2. Добавляем зелень.

3. Добавляем овощи и фрукты.

4. Добавляем масло.

Топ-3 рецепта вкусных и полезных смузи ⠀

1 рецепт полезного и вкусного смузи: 1 пучок кресс-салата, 1 зеленое яблоко без сердцевины, 1 лайм очищенный, 2 огурца, 4 листа мяты, 1 банан, по желанию, вода или лед, по вкусу.

2 рецепт полезного и вкусного смузи: 2 листа китайской капусты (бак-чой), 1 апельсин очищенный, 1 чашка кокосовой воды, 1 чашка кусочков ананаса, 1 банан.

3 рецепт полезного и вкусного смузи: 4-5 листов свежей мяты, 2 огурца, 2 больших листа капусты, ½ ягод ассаи, если не можете достать, берите любые любимые ягоды, 1 очищенный киви, 1 лимон (сок).

"По необходимости, вы можете пропорционально уменьшать или увеличивать количество ингредиентов", - посоветовала Яна.

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