Витаминная бомба: рецепт суперполезного смузи для здоровья и красоты

Уже давно доказана незаменимая польза такой зелени, как петрушка. Ее листья, корень и семена содержат витаминный набор, который очень полезен для организма человека.

Петрушка — чемпион мира по количеству витамина С, "сделавшая" в этом первенстве все цитрусовые! В комплекте по традиции идут мощные омолаживающие свойства, невзрачная петрушка строго контролирует работу сальных желез.

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Петрушка обладает целебными свойствами, поэтому со времен Древней Греции её применяли для лечения многих заболеваний.

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Зелень налаживает секрецию половых гормонов, это помогает организму замедлить процессы старения.

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Чтобы повысить иммунную систему и долго выглядеть молодо, эксперты рекомендуют пить напиток из микса зелени, фруктов и овощей.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Пучок петрушки.

2-3 яблока.

1 морковь.

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Все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы, употреблять через 1-2 часа после завтрака.

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Пейте мощный смузи с витаминами ежедневно – усталость напиток снимет как рукой, иммунитет будет всегда в порядке, а здоровый внешний вид не перестанет радовать вас!

Иллюстративное фото (pexels.com)