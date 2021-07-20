Витаминная бомба: рецепт суперполезного смузи для здоровья и красоты
Уже давно доказана незаменимая польза такой зелени, как петрушка. Ее листья, корень и семена содержат витаминный набор, который очень полезен для организма человека.
На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram появился рецепт вкусного и полезного смузи с петрушкой.
Петрушка — чемпион мира по количеству витамина С, "сделавшая" в этом первенстве все цитрусовые! В комплекте по традиции идут мощные омолаживающие свойства, невзрачная петрушка строго контролирует работу сальных желез.
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Петрушка обладает целебными свойствами, поэтому со времен Древней Греции её применяли для лечения многих заболеваний.
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Зелень налаживает секрецию половых гормонов, это помогает организму замедлить процессы старения.
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Чтобы повысить иммунную систему и долго выглядеть молодо, эксперты рекомендуют пить напиток из микса зелени, фруктов и овощей.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
- Пучок петрушки.
- 2-3 яблока.
- 1 морковь.
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Все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы, употреблять через 1-2 часа после завтрака.
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Пейте мощный смузи с витаминами ежедневно – усталость напиток снимет как рукой, иммунитет будет всегда в порядке, а здоровый внешний вид не перестанет радовать вас!
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее нутрициолог назвала лучшие завтраки для здоровья и фигуры.