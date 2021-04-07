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Витаминная весна: диетолог поделилась шпаргалкой полезных продуктов на каждый день

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 12:48
Витаминная весна: диетолог поделилась шпаргалкой полезных продуктов на каждый день Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Весной мы особенно остро ощущаем нехватку витаминов, а постоянный стресс, котрый сейчас из-за ситуации с мировой пандемией испытывает каждый, только усугубляет ситуацию. Что же делать? Выход есть, и найти его можно в продуктах питания, которые помогут решить вопрос с пополнением витаминных запасов организма.

Об особенностях весеннего меню рассказала специалист по аюрведическому питанию, врач Елена Павлова на странице в Instagram.

Весной начинается период, когда тело легче переносит детокс. Необходима более легкая, но все еще питательная еда, теплая, стимулирующая ум и движение.

В этот период лучше убрать: избыток фруктов, сладкого, крахмалистых продуктов, орехов, молока и молочных продуктов.

Все это дает слизь, а слизь вызывает отечность, предпосылки к формированию аллергической реакции и т.д. Поэтому, как только сходит снег, мы можем уже страдать от аллергии.

Витаминная весна: диетолог поделилась шпаргалкой полезных продуктов на каждый день

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Попробуйте выстроить свое питание весной без этих продуктов, и возможно, это будет ваша первая весна без простуд.

Цельнозерновые каши в небольшом количестве в первой половине дня - источник долгоиграющей энергии.

Фрукты также оставляем в небольшом количестве, лучше с вяжущим и горьковатым вкусом - гранат, хурма, грейпфрут.

В каждом приеме пищи весной нужны эти три вкуса - острый, горький и вяжущий.

Орехи заменить семенами льна и чиа, семечками подсолнечника и тыквы.
В небольших количествах козий сыр и молоко, масло гхи, растительные масла.

Больше овощей и зелени, которые можно смело добавлять на завтрак, ужин и обед. На ужин, который должен быть легким, можно даже ограничиться овощами с топленым маслом.

Витаминная весна: диетолог поделилась шпаргалкой полезных продуктов на каждый день

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В идеале обед - до 14 часов, ужин - не позднее 19 часов, за 4 часа до сна. Если сложно следовать этому графику, нужно хотя бы к нему стремиться. Не ложиться спать после еды, так как это тоже приводит к образованию слизи.

Следить за количеством пищи, вставая из-за стола до момента насыщения, так как гормон сытости лептин активно вырабатывается в течение 20-30 минут после еды. И если вы за столом почувствовали, что наелись, то это уже может означать, что переели.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала о пользе различных специй в рационе.

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