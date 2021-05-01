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Вкусная Пасха без лишних кило: топ-5 правил питания в праздничные дни

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 12:09
Вкусная Пасха без лишних кило: топ-5 правил питания в праздничные дни Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Чтобы провести незабываемые праздники с ощущением легкости и смакованием каждого кусочка блюда умеренно, нужно руководствоваться правилами пищевого поведения за праздничным столом. Какими именно, рассказала диетолог Наталья Самойленко.

На странице в Instagram она назвала топ-5 секретов, как не набрать лишнего за пасхальные дни.

Правила пищевого поведения в пасхальные дни или "как пережить микс со праздников без лишней нагрузки на поджелудочную и чувство вины?»

Правило 1

Если вы придерживались поста, то не бросайтесь в крайности. Постепенно вводите мясные блюда, дополняя двойной порцией свежих овощей. Не компенсируйте те ограничения, которые присутствовали в течение длительного времени, ударной дозой в ответ.

Правило 2

Если, согласно традициям вашей семьи, разговение приходится на ночное время, то не старайтесь попробовать все подряд и как можно больше. Лучший вариант – это белковые продукты без значительной обжарки с овощами. Добавьте кусочек сырого сала в компанию.

Вкусная Пасха без лишних кило: топ-5 правил питания в праздничные дни

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило 3

Помните, что праздничный стол - это не единственная локация, которая должна присутствовать в вашем поле зрения. Весна за окном, все цветет. Наслаждайтесь эстетикой вокруг!

Правило 4

Мера. Эти 4 буквы должны маячком светиться в вашем сознании. Не забывайте о водном режиме!

Правило 5

Кулич. Не важно, по какому рецепту он был приготовлен (классический, творожный, без глютена и др.). Употребляйте на здоровье, однако не заменяйте сдобой основные приемы, и старайтесь не включать в меню этот продукт в вечернее время.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала ошибки, замедляющие метаболизм.

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