Вкусно и празднично: диетолог поделилась рецептами новогодних десертов для худеющих

На носу новогодние праздники, поэтому многие уже усиленно составляют меню и решают, что же поставить на стол. Особенно этот вопрос беспокоит худеющих, ведь разносолы – это огромный соблазн, но поесть вкусно, празднично и без лишних кило на талии – вполне посильная задача. Диетолог Ева Шишова предложила аппетитны и полезные, а главное малокалорийные десерты к Новому году.

Если хотите вкусно полакомиться сладеньким после приема основных блюд на праздниках и не набрать лишний вес, вот топ-3 рецепта пп-десертов.

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Шоколадный пп-торт

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 г: 102/9/3/10

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Ингредиенты:

Отруби овсяные – 100 гр.

Отруби пшеничные – 3 ст.л.

Какао – 2 ч.л.

Мягкий творог – 180 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ряженка – 200 мл.

Ваниль, сахарозаменитель – по вкусу

Приготовление:

1.Овсяные и пшеничные отруби измельчаем, добавляем какао и разрыхлитель

2. В отдельной посуде смешиваем ряженку и яйцо, добавляем сахарозаменитель

3. Смешиваем с сухими ингредиентами

4.Приготавливаем начинку: творог растираем с ванилью и 1 ст.л. ряженки, добавляем сахарозаменитель

5.Форму застилаем бумагой для выпечки, выкладываем тесто, потом начинку и сверху опять тесто

6.Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут

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Медовый чизкейк



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 г: 106/10/9,5/16

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Ингредиенты:

Творог обезжиренный – 200 гр.

Натуральный йогурт – 125 мл.

Мед – 3 ст.л.

Яичные белки – 2 шт.

Желатин – 9 гр.

Лимонный сок – 75 гр.

Вода – 75 мл.

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Приготовление:

1. Смешиваем лимонный сок с водой, добавляем желатин и замачиваем его в течение 5 минут

2. Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем

3. В миске взбиваем творог, натуральный йогурт и мед, вливаем смесь лимона с желатином

4. Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь

5. Выливаем творожную смесь в форму и ставим в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Можно предварительно сделать основу из сухофруктов и орехов

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Творожный крем



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 гр: 92/9/0,5/13

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Ингредиенты:

Натуральный йогурт – 100 гр.

Мед – 1 ст.л.

Банан – 1 шт.

Творог мягкий – 200 гр.

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Приготовление:

1.Банан ломаем на куски и отправляем в блендер вместе с йогуртом и творогом. Взбиваем на средней скорости

2.Добавляем ложку меда, продолжаем взбивать еще несколько минут

3.Должен получиться воздушный, густой крем. Готовый десерт раскладываем в бокалы и украшаем кусочками банана.

Кстати, диетолог Анна Белокоз рассказала, какие сладости выбрать для детей.

Напомним, что ранее диетолог Анжелика Дюваль назвала десерт от похмелья.