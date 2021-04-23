Вопрос "что есть?" отпадет: диетолог рассказала, как составить полноценный рацион для всей семьи
Полезный и полноценный рацион для всей семьи можно составить самостоятельно, не прибегая к советам диетолога или фуд-блогеров. Можно просто воспользоваться простой инструкцией к действию.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала специалист по питанию, диетолог и нутрициолог Яна Фокси. ⠀
"Я разберу каждую группу максимально подробно, чтобы вопроса «что есть?» просто не осталось", - пообещала Яна.
Она рассказала, что самое главное правило одно: рацион должен быть разнообразным и разноцветным.
"Идеально, если ваша тарелка напоминает радугу. Старайтесь менять продукты и не задерживаться на одних и тех же (как это часто бывает с картошкой). И будет вам счастье", - сказала мастер по здоровому питанию Фокси.
Схема полезного рациона на каждый день:
Завтрак
Белок
Сложные углеводы
Цельные жиры
Свежие овощи
Фрукты в качестве десерта
Еда должна напоминать радугу (фото: pexels.com)
Обед
Белок животный + растительный
Яйца и костный бульон можно есть по переносимости.
Рыба и морепродукты: лосось, сельдь, скумбрия; кальмары.
Птица: цыпленок, индейка, курица, утка, фазан.
Мясо дикое, животный травяного откорма: баранина, говядина.
Растительный белое: семена, бобовые - нут, чечевица, горох.
Растительный протеин: конопляный, гороховый, рисовый.
Сложные углеводы
Овощи
Фрукт в качестве десерта
Масла для салатов и приготовлений: нерафинированное оливковое, миндальное, льняное, кокосовое, сливочное - от 82, 5 %.
Ужин
Цельные жиры (в данном случае - орехи, семена)
Овощи свежие + приготовленные
Перекус (если он нужен)
Жиры: авокадо, жирная рыба, оливки, козьи и овечьи сыры, семена, орехи, кокосовое молоко
Смузи
Зеленый сок
Чиа, тыквенные семечки, льняные, конопляные, кунжутные, подсолнечные - но не соленые и не жареные тоже подойдут.
Орехи: миндаль, фундук, грецкий орех, кокос, фисташки, пекан, макадамия, кедровые орешки - их стоит замачивать на 10-14 часов.
Сложные углеводы: бобовые, безклютеновые крупы, гречка, пшено, киноа, амарант, рис.
Ягоды: лучше - дикие и темного цвета, фрукты - лучше несладкие.
Крахмалистые овощи: тыква, морковь, батат, свекла.
Некрахмалистые овощи: огурцы, помидоры, чеснок, зелень, капуста, редис, перец, баклажаны; водоросли...
Напомним, нутрициолог рассказала, как секономить на полезном питании. Эти продукты богаты витаминами и доступны каждому.
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