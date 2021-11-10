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Восстанавливает структуру легких: диетолог назвала средство, которое помогает при коронавирусе

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 18:01
Восстанавливает структуру легких: диетолог назвала средство, которое помогает при коронавирусе Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Если и существует БАД, о котором всем важно знать, то это -лецитин. Лецитин - это фосфолипид (фосфор - это энергия, липид - жир).⠀

Это - строительный материал. Он восстанавливает мембраны клеток наших органов. Будь то клетки печени, мозга, легких, почек и т. д. Именно поэтому диетолог назначает это средство при коронавирусе - как для восстановления после вируса, так и для лечения.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.

Восстанавливает структуру легких: диетолог назвала средство, которое помогает при коронавирусеЛецитин (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Для чего организму нужен лецитин:

  • Восстанавливает структуру печени и легких. В своей практике я активно использую лецитин в восстановительных программах после ковида и во время его лечения.
  • Использую для профилактики образования камней в желчном пузыре. В некоторых случаях помогает растворять уже имеющиеся камни.
  • Регулирует выработку желчи.
  • Предупреждает развитие цирроза печени при злоупотреблении алкоголем и жирового гепатоза.
  • Эффективен при профилактике атеросклероза, болезни Альцгеймера, деменции у пожилых людей.
  • Выводит излишки холестерина из тканей и сосудов, стабилизирует уровень триглицеридов в крови.

Восстанавливает структуру легких: диетолог назвала средство, которое помогает при коронавирусеНеобходим также беременным (фото: pexels.com)

  • Отличная, а главное - безопасная альтернатива статинам.
  • Лецитин присутствует в составе желчи, способствует всасыванию жира в кишечнике и усвоению жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. Есть дефициты этих витаминов, значит, 100 %, есть дефицит лецитина.
  • Предохраняет от избыточной массы тела.
  • Необходим в рационе беременных и кормящих женщин, так как участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка.
  • Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, усталости, нервному истощению. Не можете побороть хроническую усталость? Пейте лецитин в хороших дозировках и сразу почувствуете разницу.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением средства проконсультируйтесь со свим врачом.

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