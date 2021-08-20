Для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезного завтрака за 10 минут
Многие активне люди задаються вопросмо: что съесть на завтрак, чтобы быстро и полезно? Другие - мечтают о такой еде по утрам, которая еще и поможет похудеть.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что съесть утром, чтобы еда удовлетворила запросы и первых, и вторых.
Этот завтрак подойдет каждому члену семьи - и его можно приготовить за 10 минут. Но он будет сбаллансированным, питательным, исцеляющим, противовоспалительным, быстрым и простым.
Что приготовить утром, чтобы питательно и вкусно? (фото: pexels.com)
Такой завтрак содержит:
- растительный легкоусвояемый белок
- жиры
- лимон и специи для облегчения пищеварения
- овощи, которые хорошо усвоятся, благодаря сочетанию с белком и жирами
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Рецепт
Ингредиенты
- 200 г замоченного кешью
- 200 г отваренного нута
- До 10 ст. л. отвара нута или воды
- 4 ст. л. оливкового масла
- 4 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. петрушки
- 6 зубчиков черного чеснока или 3 зубчика обычного
- 1 / 4 ч. л. соли
- 1 / 8 ч. л. поджаренного на сухой сковороде тмина или зиры, протертой в ступке
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Приготовление:
Пробейте все ингредиенты блендером.
Подавайте с овощами - палочками моркови, сельдерея, салатными листьями.
10 минут - и ваш суперсбалансированный завтрак готов!
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