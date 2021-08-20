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Для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезного завтрака за 10 минут

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 09:01
Для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезного завтрака за 10 минут Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие активне люди задаються вопросмо: что съесть на завтрак, чтобы быстро и полезно? Другие - мечтают о такой еде по утрам, которая еще и поможет похудеть.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что съесть утром, чтобы еда удовлетворила запросы и первых, и вторых.

Этот завтрак подойдет каждому члену семьи - и его можно приготовить за 10 минут. Но он будет сбаллансированным, питательным, исцеляющим, противовоспалительным, быстрым и простым.

Для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезного завтрака за 10 минутЧто приготовить утром, чтобы питательно и вкусно? (фото: pexels.com)

Такой завтрак содержит:

  • растительный легкоусвояемый белок
  • жиры
  • лимон и специи для облегчения пищеварения
  • овощи, которые хорошо усвоятся, благодаря сочетанию с белком и жирами

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Чесночно-лимонный кешью хумус

Рецепт

Ингредиенты

  • 200 г замоченного кешью
  • 200 г отваренного нута
  • До 10 ст. л. отвара нута или воды
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 4 ст. л. сока лимона
  • 1 ст. л. петрушки
  • 6 зубчиков черного чеснока или 3 зубчика обычного
  • 1 / 4 ч. л. соли
  • 1 / 8 ч. л. поджаренного на сухой сковороде тмина или зиры, протертой в ступке

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Приготовление:

Пробейте все ингредиенты блендером.

Подавайте с овощами - палочками моркови, сельдерея, салатными листьями.

10 минут - и ваш суперсбалансированный завтрак готов!

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты особенно раздражают слизистую.

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