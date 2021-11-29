Вызывает нарушение работы печени: нутрициолог предупредила об опасности фруктозы

О пользе и вреде фруктозы специалистами по питанию сказано уже немало, но многие все еще думают, что фруктоза - это безопасный сахарозаменитель. Иначе для чего нужны полки с "диетическим питанием" в супермаркетах? Значит, кто-то это все же покупает!

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, что такое фруктоза и для чего она нужна организму.

Ягоды стоит есть только по сезону (фото: pexels.com)

Понятно из названия, что данный моносахарид впервые найден во фруктах. Она, как и глюкоза, является самым простым углеводом, но только в 1,5-2 раза слаще.

Калорийность:

Калорийность сахара - 399 ккал на 100 г

Калорийность фруктозы - 380 ккал на 100 г

Гликемический индекс:

ГИ сахара - 75

ГИ фруктозы - 20

Но это не делает ее безопасной!

Собственно, сладость фруктов и ягод обусловлена наличием фруктозы в них. Столовый сахар и мед состоит на 50 % из фруктозы. Некоторые виды "сахаров" состоят почти из 100 % фруктозы, как, например, ставший популярным и очень дешевым, кукурузный сироп или всеми любимый сироп топинамбура.

Мед состоит на 50 % из фруктозы (фото: pexels.com)

Усвоение фруктозы начинается в кишечнике, куда она поступает либо в чистом виде, либо в составе сахарозы. Сахароза расщепляется под действием фермента сахаразы на глюкозу и фруктозу.

Усвоение фруктозы - это пассивный процесс. Другими словами, фруктоза сама путем диффузии проникает в эпителиоцит, а затем и в кровь. Инсулин при этом не нужен! После этого фруктоза попадает в печень, которая, впрочем, и является ее конечной точкой заключения.

Часть ее превращается в глюкозу (около 25 %) еще в кишечнике, а часть уходит на другие нужны, т.е. она участвует в ферментативных реакциях, участвует в процессах гликолиза (окисления глюкозы) и глюконеогенеза (синтеза глюкозы). Но... большая часть идет в жир!

Фруктоза - нужное вещество для организма человека, но ее нужно ничтожно мало по сравнению с тем количеством, которое человек получает сегодня.

Вся лишняя фруктоза оседает в печени, нарушая работу органа.

К чему ведет избыток глюкозы

Вызывает нарушение работы печени. Повышает уровень триглицеридов и холестерина. Ведет к общему ожирению. Блокирует выработку лептина. Повышает уровень глюкозы и инсулина в крови. Вызывает синдром дырявого кишечника.

Итог: стоит избегать продуктов на фруктозе, соков, меда, сиропов, потоки, умеренно - фрукты и ягоды с высокой сладостью. Употреблять местные фрукты и ягоды в сезон.