Вызывают вздутие и утоляют аппетит: топ-3 мифа о фруктах, в которые мы верим

Фрукты отличный способ побаловать рецепторы натуральным сладким, а не продуктами с избытком сахара и сахарозаменителей. Вокруг этих даров природы ходит много мифов и заблуждений, которые отражаются на нашей схеме питания.

Каким из них не стоит верить рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Юлия Макаренкова.

И если фрукты вкусные и полезные, то ягоды - это вообще песня, количество фруктозы минимум, при этом отличный источник антиоксидантов.



МИФ 1. Фрукты на перекус, когда хочется кушать, что бы дотянуть до обеда, ужина.

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Фрукты на перекус не дают сытости! Фруктоза взаимодействует с лептиновыми рецепторами гипотоламуса и блокирует их, а они отвечающие за насыщение. Попросту говоря, вы останетесь голодны!



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

МИФ 2. Фрукты вызывают брожение и вздутие живота, поэтому нужно есть за 30 мин до еды или через час после.

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СИБР (синдром избыточного бактериального роста) и СИГР ( синдром избыточного грибкового роста), когда в кишечнике ураган, вздутие живота, газообразование, страдает усвоение не только витаминов, минералов, но белка, жиров.

Конечно, будут бродить, и не только фрукты, в таком замесе и транс жиры из полезной омеги образуются.

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МИФ 3. Если вы съели мясо/рыбу и сверху еще фрукты упали, все, пиши пропало!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Пища находится в желудке в норме 4 - 6 часов, при сниженной секреции соляной кислоты 8 часов и более.

Если у вас гипоацидность, то не расчитывайте на качественное пищеварение. Дело не в фруктах, а в "некачественном" первеваривании того же белка.

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Людям с нарушением метаболизма глюкозы, лептинорезистентностью, на аутоиммунном протоколе идет ограничение фруктозы до 20 грамм в день.

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Если у вас все хорошо с ЖКТ и нет инсулинорезистентности, вы можете позволить себе фрукты в любое время, но не на постоянной основе!