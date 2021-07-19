Что взять с собой в дорогу в жару: диетолог озвучила главные правила безопасного питания

1. Чтоб лучше сохранилось: купите несколько хладогентов, так же есть термо-сумки, термо-пакеты, которые держат холодными продукты внутри. Не подготовились заранее - заморозьте бутылку с водой - положите рядом в пакет еды. На 4-5 часов пути еда будет охлаждена, и вы не отравитесь.

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2. Возьмите еду для сытости - она не будет провоцировать постоянно жевать и развлекать себя снеками. Это белково-жировые продукты. Бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом/ яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте под вкус.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Возьмите побольше клетчатки, она даст наполненность: банан/яблоко/лоточек смородины или черешен/мелких помидоров черри/огурец/в бутерброд положите лист зелени.

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4. Вода. Пожалуйста, берите просто воду. Дополнительно допивать растворенный сахар в воде в виде соков, газировки, в ситуации, когда вы пол дня обездвижены - это не лучшая идея. Особенно для детей, у которых появляется гиперактивность на избытке сахара.

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5. Так же можно взять орехи, углеводно-протеиновые батончики, кусочки сыра, отварную кукурузу, отварной молодой картофель - это насытит с пользой.

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6. Если берете с собой десерты - добавьте их после основной еды, а не вместо.