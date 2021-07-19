ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что взять с собой в дорогу в жару: диетолог озвучила главные правила безопасного питания

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 08:38
Что взять с собой в дорогу в жару: диетолог озвучила главные правила безопасного питания Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Лето – время отпусков и пикников, когда дорога становится неотъемлемой частью отдыха, а значит, самое время подумать о правильно организации питания в пути.

Диетолог Татьяна Лакуста в Instagram предложила идеи еды в дорогу и дала советы отдыхающим.

1. Чтоб лучше сохранилось: купите несколько хладогентов, так же есть термо-сумки, термо-пакеты, которые держат холодными продукты внутри. Не подготовились заранее - заморозьте бутылку с водой - положите рядом в пакет еды. На 4-5 часов пути еда будет охлаждена, и вы не отравитесь.

2. Возьмите еду для сытости - она не будет провоцировать постоянно жевать и развлекать себя снеками. Это белково-жировые продукты. Бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом/ яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте под вкус.

Что взять с собой в дорогу в жару: диетолог озвучила главные правила безопасного питания
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Возьмите побольше клетчатки, она даст наполненность: банан/яблоко/лоточек смородины или черешен/мелких помидоров черри/огурец/в бутерброд положите лист зелени.

4. Вода. Пожалуйста, берите просто воду. Дополнительно допивать растворенный сахар в воде в виде соков, газировки, в ситуации, когда вы пол дня обездвижены - это не лучшая идея. Особенно для детей, у которых появляется гиперактивность на избытке сахара.

5. Так же можно взять орехи, углеводно-протеиновые батончики, кусочки сыра, отварную кукурузу, отварной молодой картофель - это насытит с пользой.

6. Если берете с собой десерты - добавьте их после основной еды, а не вместо.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая назвала верные способы уменьшить тягу к вредной пище.

Читайте LITE в Google News
правильное питание диетолог путешествие
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На вершине Говерлы нашли записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка
На вершине Говерлы нашли записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка