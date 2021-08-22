Кроме йогуртов: врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом
Благодаря рекламе йогуртов, все начинают принимать полезные бактерии, часто не зная, что только этого для здоровья кишечника недостаточно.
Свои - всегда лучше, чем чужие, об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Поэтому нужно выращивать и поддерживать свою микробиоту. Для этих целей она предлагает использовать пре- и метабиотики.
Эта тема - очень большая, и по-хорошему нужно начинать с питания и устранение патогенов. Также важно научиться правильно использовать группу препаратов, влияющих на полезную флору.
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Квашеная капуста - лучший проиботик (фото: pexels.com)
Чем поддерживать микрофлору кишечника?
- Пребиотики
- Метабиотики
- Синбиотики
- Пробиотики
Пребиотики - это пищевые волокна, которые питают дружественные микроорганизмы.⠀
Варианты пребиотиков:
- Дисахариды (лактулоза),
- Олигосахариды (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды),
- Полисахариды (целлюлоза, пектины, камеди, декстрин, инулин, псиллиум и др.).
Осторожно при СИБР (синдром избыточного бактериального роста) - может вызвать вздутие и ухудшение.
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Йогурты - еще не все, что нужно (фото: pexels.com)
Самые безопасные - галактоолигосахариды (GOS). Они не перевариваются в верхних отделах кишечника, а только в толстом, становясь настоящим лакомством для бифидо- и лактофлоры.
Естественными пребиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.
Метабиотики - это продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Помогают нормальной флоре расти и развиваться, а также подавляют рост патогенов.
Метабиотики не вызывают дискомфорта при СИБР, не вступает в конфликт с имеющейся флорой, а потому могут быть использованы при этом состоянии.
Естественные метабиотики - ферментированные продукты, например, квашеная капуста или комбуча.
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