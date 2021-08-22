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Кроме йогуртов: врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом

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Воскресенье 22 августа 2021 13:14
Кроме йогуртов: врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Благодаря рекламе йогуртов, все начинают принимать полезные бактерии, часто не зная, что только этого для здоровья кишечника недостаточно.

Свои - всегда лучше, чем чужие, об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Поэтому нужно выращивать и поддерживать свою микробиоту. Для этих целей она предлагает использовать пре- и метабиотики.

Эта тема - очень большая, и по-хорошему нужно начинать с питания и устранение патогенов. Также важно научиться правильно использовать группу препаратов, влияющих на полезную флору.

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Кроме йогуртов: врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способомКвашеная капуста - лучший проиботик (фото: pexels.com)

Чем поддерживать микрофлору кишечника?

  • Пребиотики
  • Метабиотики
  • Синбиотики
  • Пробиотики

Пребиотики - это пищевые волокна, которые питают дружественные микроорганизмы.⠀

Варианты пребиотиков:

- Дисахариды (лактулоза),

- Олигосахариды (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды),

- Полисахариды (целлюлоза, пектины, камеди, декстрин, инулин, псиллиум и др.).

Осторожно при СИБР (синдром избыточного бактериального роста) - может вызвать вздутие и ухудшение.

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Кроме йогуртов: врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом

Йогурты - еще не все, что нужно (фото: pexels.com)

Самые безопасные - галактоолигосахариды (GOS). Они не перевариваются в верхних отделах кишечника, а только в толстом, становясь настоящим лакомством для бифидо- и лактофлоры.

Естественными пребиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.

Метабиотики - это продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Помогают нормальной флоре расти и развиваться, а также подавляют рост патогенов.

Метабиотики не вызывают дискомфорта при СИБР, не вступает в конфликт с имеющейся флорой, а потому могут быть использованы при этом состоянии.

Естественные метабиотики - ферментированные продукты, например, квашеная капуста или комбуча.

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