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Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 08:38
Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Некоторые рекомендации по питанию и поддержанию здоровья спорны и обсуждаемы. И мы можем вести длительные дискуссии на темы, ведь у каждого найдутся свои аргументы и доказательства. Но есть такие рекомендации, от которых глаза лезут на лоб и можно точно сказать "это полный бред". И если вам кажется, что в него никто не верит, то вы глубоко ошибаетесь.

Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram привела список утверждений, в которые не следует верить.

Итого, полная чушь это:

  • делать кофейные клизмы; или многодневные клизмы/гидроколонотерапию без наличия жалоб с целью "вывести токсины и шлаки"
  • пить соду или делать ванны с содой с целью профилактики рака, да и вообще с любой целью

Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • есть какие-то продукты по времени (бананы - до 14.00, молочное - до 16.00 и т.д.)
  • делать тесты на пищевую непереносимость по IgG, тест на дисбактериоз, анализ по Осипову, аутоиммунный протокол
  • пить воду с лимоном или есть специальные продукты, чтобы ощелачивать организм
  • не имея жалоб, постоянно искать в своем организме паразитов и проводить постоянную профилактику БАДами и лекарственными препаратами
  • пытаться повышать иммунитет чем-то кроме здорового питания/физической нагрузки/закаливания

Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • чистить печень, проводить тюбажи
  • проводить гемосканирование(анализ по живой капле крови) или анализ волос на микроэлементы
  • приписывать себе системный кандидоз(он бывает редко и у иммунодефицитных пациентов) и лечить его антикандидными протоколами
  • пытаться снизить антитела к ТПО (тиреоидная пероксидаза)
  • верить в то, что молоко увеличивает продукцию слизи, может влиять на наши гормоны

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко привела топ-12 причин, почему вас не покидает чувство голода.

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диетолог Правильное питание
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