Защищают печень: нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма

Многие, начитавшись о пользе детоксикации организма в интернете, считают, что для подобной очистки нужно непременно пройти курс или марафон в соцсети. Или пить какие-то особенные средства.

На самом деле очистка организма начинается с продуктов, которые есть на столе буквально каждый день, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Естественный детокс начинается с... чеснока (фото: pexels.com)

Продукты для помощи естественного детокса для нашего организма:

Включаем в рацион продукты, содержащие серу.

Чеснок, лук, капусту (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская), кресс-салат, редис, репу (если нет непереносимости серы).

Едим брокколи - один из наиболее хорошо изученных продуктов детоксикации. Активируют детоксификацию второй фазы, которая чаще всего отстает и получаются проблемы со здоровьем.

Добавляем продукты, богатые селеном.

Всего 3 бразильских ореха содержат суточную норму этого вещества. Селена много в палтусе, сардинах, креветках, кальмарах, в индейке, если она выращена натуральным способом, киноа и буром рисе.

Добавляем горечи в рацион (особенно хорошо ими заканчивать прием пищи, если есть тяга к сладкому).

(особенно хорошо ими заканчивать прием пищи, если есть тяга к сладкому). Пьем зеленый чай.

Фитохимические вещества в зеленом чае усиливают активность детоксикации в печени. Мандарины также стимулируют активность печени, помогают вывести токсины из организма.