Защищают печень: нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма
Многие, начитавшись о пользе детоксикации организма в интернете, считают, что для подобной очистки нужно непременно пройти курс или марафон в соцсети. Или пить какие-то особенные средства.
На самом деле очистка организма начинается с продуктов, которые есть на столе буквально каждый день, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Естественный детокс начинается с... чеснока (фото: pexels.com)
Продукты для помощи естественного детокса для нашего организма:
- Включаем в рацион продукты, содержащие серу.
Чеснок, лук, капусту (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская), кресс-салат, редис, репу (если нет непереносимости серы).
Едим брокколи - один из наиболее хорошо изученных продуктов детоксикации. Активируют детоксификацию второй фазы, которая чаще всего отстает и получаются проблемы со здоровьем.
- Добавляем продукты, богатые селеном.
Всего 3 бразильских ореха содержат суточную норму этого вещества. Селена много в палтусе, сардинах, креветках, кальмарах, в индейке, если она выращена натуральным способом, киноа и буром рисе.
- Добавляем горечи в рацион (особенно хорошо ими заканчивать прием пищи, если есть тяга к сладкому).
- Пьем зеленый чай.
Фитохимические вещества в зеленом чае усиливают активность детоксикации в печени. Мандарины также стимулируют активность печени, помогают вывести токсины из организма.
- Спаржа и авокадо являются пищевыми источниками глутатиона, а также содержат дополнительные антиоксиданты для детоксикации.
- Свекла содержит два уникальных соединения, которые улучшают функцию печени: бетаин и беталаин.
- Артишок содержит фенольные производные, которые используются для стимулирования потока желчи и для защиты печени.
- Кинза и хлорелла - мощные хелаторы и детоксиканты! Способны выводить даже тяжелые металлы. С осторожностью используйте их, если живете в неблагополучном по тяжелым металлам регионе, имеете (или имели ранее) амальгамные пломбы, опыт взаимодействия с разбитыми градусниками и т. д.
- Куркума - способствует выведению канцерогенов, защищает печень, помогает восстанавливать клетки печени.
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