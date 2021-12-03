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Защищают печень и заживляют язвы: нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТ

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Пятница 03 декабря 2021 18:01
Защищают печень и заживляют язвы: нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТ Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всем известно: с налаженной работы ЖКТ начинается здоровье всего организма. Чтобы желудок работал, как часы, стоит кормить его правильно пищей.

Трудно найти какую-то одну группу продуктов, обеспечивающих более широкую поддержку всех систем организма, чем крестоцветные овощи, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс. Но особенно хорошо эти продукты влияют на кишечник.

Защищают печень и заживляют язвы: нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТНачните включать их в свой ежедневный рацион (фото: pexels.com)

Почему крестоцветные полезны для ЖКТ

  • Употребление крестоцветных овощей в свой рацион приводит к значительному улучшению состава микрофлоры, как качественному, так и количественному (степень улучшения зависит от исходного состава микробиоты);
  • высокое потребление брокколи и цветной капусты в свой рацион связано со снижением количеством патогенной микрофлоры (сульфатредуцирующих бактерий), а также бактерий, связанных с язвенным колитом и СРК (синдром раздраженного кишечника);
  • потребление брокколи в свой рацион увеличивает количество бактерий стройности (Bacteroidetes) и уменьшают количество бактерий Firmicutes, которые в большом количестве встречаются у людей с лишним весом;
  • квашеная капуста содержит бактерии (Lactobacillus brevis и Lactobacillus plantum), которые обладают иммуномодулирующим свойством;
  • важно, что Lactobacillus brevis можно применять при антибиотикотерапии, так как способна противостоять их действию!

Защищают печень и заживляют язвы: нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТ

Брюссельская капуста (фото: pexels.com)

  • Кемпферол - это полифенол брюссельской капусты, модулирует таким образом микробиоту кишечника, что препятствует образованию артрита;
  • витамин U (содержится в брокколи, белокочанную, брюссельской и цветной капусте) способствует заживлению язв и эрозий слизистой желудка. При длительном дефиците этого витаминоподобного вещества повышается агрессивность соляной кислоты.
  • Также витамин U обладает липотропным действием, подобно холину и метионину, защищая печень от жирового перерождения.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь со своим врачом, какой вид капусты вам будет полезным.

Раньше нутрициолог перечислила доступные антикандидные продукты.

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