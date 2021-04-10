Не завтракать и питаться салатом: доктор назвала самые неэффективные способы похудения

Фигура мечты к пляжному сезону! Ради нее многие отказываются есть или едят одни салатики, или все зеленого цвета и… не получают результата.

В этом - главная ошибка тех, кто хочет похудеть, рассказала докторка Татьяна Лакуста в своем Instagram.

"Все худые уже вокруг, красивые, поэтому, господа, меньше едим, больше тренируемся и по максимуму думаем про свои объемы! Пора, весна пришла!", - написала Лакуста и перечислила, как НЕ надо делать в погоне за фигурой мечты.

Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Самые эффективные методики похудения

1. Клизмирование. Без него можно, но процесс затянется. Чем больше страдаешь - тем больше веришь в результат, поэтому минимальным курсом 2 недели. Закончите курс - если не похудеете, то радоваться все равно окончанию будете.

2. Отмените завтраки. Ведь как день начнешь, так и закончишь. Поэтому меньше ешь с утра, как-то дотерпишь, яблочком / йогуртом перебьешься. Ты ж жирной быть не хочешь - терпи, не ной!

3. Углеводы - удалить, забыть, исключить. Запомни: "Картофель - углеводная бомба", "Макароны - вестники диабета", "Бойся бананов - источника крахмала". Предай анафеме не только сладости, но не забудь про каши и хлеб - они приведут к набору веса, ухудшат здоровье.

4. Салаты - наше все! Только зеленого цвета. Запомни, свекла, морковь - это слишком, там столько сахара, что твои отеки и складки могут быть и от них. Конечно, размер живота от газов под вечер тебя удивит, но ты не останавливайся.⠀

5. Контролируй! Ни минуты покоя! Контролируй, сколько ты ешь. Иначе наберешь вес, станешь толстым оладьем. Контролируй, с кем ты ешь, ведь враги не дремлют и могут уговорить съесть десерт. Контролируй еду в отпуске, стоит привезти с собой весы, а лучше свои контейнеры с едой из пароварки в номер…

Если советы использовали, а похудеть не получилось - вините во всем психосоматику и родовое проклятье.

Дисклеймер: все написанное выше противопоказано к реализовыванию в жизни", - подытожила Татьяна.

Напомним, похудение начинается с минимизации сладостей и включение в рацион овощей, фруктов, зелени; хорошего сна; умеренной физической нагрузки.