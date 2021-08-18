Здоровье кожи и глаз: диетолог назвала летний чудо-продукт для отличного самочувствия

Дыня – сезонный продукт, богатый витаминами и полезными веществами, к тому же, очень вкусный. А сколько необычных здоровых блюд можно приготовить из этой бахчевой культуры!

Во-первых, это хороший источник питательных веществ!



Дыня продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством

микронутриентов, таких как: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд

соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин (провитамин А), кверцетин, фитоен и т.д.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, дыня богата электролитами и водой!



Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит на ум - это вода.



Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее - ему также нужны электролиты! Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.



Дыня - это поддержка здоровья вашей кожи благодаря высокому содержанию витамина С.



Адекватное потребление витамина С необходимо для правильного производства коллагена, основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант, и может защитить вашу кожу от действия солнечных лучей!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дыня - поддержка пищеварения благодаря достаточному количеству клетчатки. Адекватное потребление пищевых волокон способствует регулярной работе кишечника и росту здоровых кишечных бактерий.



Дыня - поддержка здоровья глаз!



Медовая дыня содержит два мощных антиоксиданта: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровье

глаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения.



И, конечно же, дыня - продукт достаточно сладкий, поэтому важно рассмотреть ее влияние на глюкозу крови!



В первую очередь важно отметить, что у дыни множество сортов, каждый из

которых может иметь разный гликемический индекс. В среднем он колеблется от 44 (у персидской дыни) до 70 (у сорта канталупа). Но важно также учитывать гликемическую нагрузку!

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)