Для здоровья и энергии: нутрициолог дала список продуктов, нужных в каждом холодильнике

Бывает, собираешься в супермаркет покупать продукты на неделю, а оказавшись в магазине, не знаешь, что складывать в корзину.

Нутрициолог Анна Биоториум рассказала в своем Instagram, что стоит всегда держать в холодильнике: для здоровья, энергии и хорошего настроения всей семьи.

Продукты, которые нужны в каждом холодильнике

Масло гхи

В Аюрведе гхи считается лекарственным средством, обладающим омолаживающим и тонизирующим действиями.

Масло увеличивает огонь пищеварения и помогает работе иммунитета, улучшает работу кишечника, питает костный и головной мозг, нервную ткань и оказывает благотворное действие на все тонкие части тела.

Сыну кладу в кашу - почти столовую ложку. Банка у нас уходит за несколько дней. Составляйте свой завтрак из жиров и белков - и вы получите совершенно другую энергию, это будет благодарность ваших клеток, которые, состоят из белка и жира.

Гхи устойчиво при нагревании и не превращается в трансжир - активный источник преждевременного старения.

Результат удивит: нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость⠀

Способствует стабилизации холестерина в крови (содержит лауриновую кислоту)

Укрепляет нервную систему (содержит витамины В и калий)

Улучшает соединительную и костную ткани (содержит медь)

Улучшает обмен веществ в организме (содержит витамин С, витамины группы B)

Кстати, является отличным массажным маслом, так как хорошо впитывается в кожу и имеет согревающее действие

Авокадо всегда должны быть в доме, по мнению нутрициолога (фото: pexels.com)

Творог, йогурт, молодые сыры (кальций)

Беру их на ферме, где коровы и козы в свободном выпасе и не знают, что такое антибиотики.

Счтаю, нельзя лишать себя и своих детей кисломолочных продуктов: они богаты белком, минералами и пробиотиками.

Творог действует на нервную систему, он улучшает энергетику организма и дает бодрость.

Сытно и полезно: нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости

Но, он обладает охлаждающим действием и может вызывать склонность к простудам, а также к воспалительным процессам в суставах и позвоночнике, поэтому часто его рекомендуют исключать в холодное время года. Есть секрет - если в творог добавить гхи, то это можно поменять свойства творога и наслаждаться даже в лютую зиму.

Масла стоит покупать растительные и нерафинированные (фото: pexels.com)

Йогурт тоже воздействует на нервную систему, однако обладает успокаивающим охлаждающим воздействием, в отличие от творога, который ее активизирует. Он активизирует движение энергии в организме, придает человеку бодрость и психический тонус.