Здоровый завтрак: диетолог озвучила главные правила и предложила вкусные варианты

Завтрак - это основной прием пищи и заданный старт на целый день. Если вы заботитесь о своей фигуре и здоровье, следует сделать утренний прием пищи здоровым и сбалансированным.

Врач-диетолог Юлия Костенко назвала в Instagram правила здорового завтрака и предложила несколько отличных и вкусных вариантов.

Главные правила завтрака следующие:

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стакан теплой воды натощак.

полноценный прием пищи не позднее чем через час после просыпания.

кофе, чай или другой напиток через 40 мин после завтрака.

по объему еды завтрак занимает второе место (первое место занимает обед и, соответственно, третье - ужин).

Завтрак, как и каждый прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов:

- белок: яйца, рыба, творог, диетическое мясо, бобовые при хорошей переносимости

- жиры: сливочное масло 82%, топленое сливочное масло, икра, печень трески, авокадо, растительные масла, оливки, орехи, семена, твердые выдержанные сыры, по типу пармезана.

- углеводы: речь идет только о сложных углеводах (это цельнозерновые крупы).

Иллюстративное фото (pexels.com)

Тем не менее, анализируйте, какой будет по плану день применительно к физической активности. Активный – добавьте порцию каши утром, неактивный – лучше обойтись.

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Овощей (клетчатка) должно быть много и они не учитываются в размере порции. Зелень обязательна и она не учитывается в калораж.

РЕЗЮМЕ: завтрак должен быть преимущественно белково-жировым + клетчатка (углеводов мало).

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Белки для фундамента и базовой конструкции.

Жиры для настроения, здоровья и красоты.

Углеводы для энергии.

Примеры правильного завтрака:

Иллюстративное фото (instagram.com/kostenko_likar)