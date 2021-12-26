Здоровый завтрак: диетолог озвучила главные правила и предложила вкусные варианты
Завтрак - это основной прием пищи и заданный старт на целый день. Если вы заботитесь о своей фигуре и здоровье, следует сделать утренний прием пищи здоровым и сбалансированным.
Врач-диетолог Юлия Костенко назвала в Instagram правила здорового завтрака и предложила несколько отличных и вкусных вариантов.
Главные правила завтрака следующие:
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- стакан теплой воды натощак.
- полноценный прием пищи не позднее чем через час после просыпания.
- кофе, чай или другой напиток через 40 мин после завтрака.
- по объему еды завтрак занимает второе место (первое место занимает обед и, соответственно, третье - ужин).
Завтрак, как и каждый прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов:
- белок: яйца, рыба, творог, диетическое мясо, бобовые при хорошей переносимости
- жиры: сливочное масло 82%, топленое сливочное масло, икра, печень трески, авокадо, растительные масла, оливки, орехи, семена, твердые выдержанные сыры, по типу пармезана.
- углеводы: речь идет только о сложных углеводах (это цельнозерновые крупы).
Иллюстративное фото (pexels.com)
Тем не менее, анализируйте, какой будет по плану день применительно к физической активности. Активный – добавьте порцию каши утром, неактивный – лучше обойтись.
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Овощей (клетчатка) должно быть много и они не учитываются в размере порции. Зелень обязательна и она не учитывается в калораж.
РЕЗЮМЕ: завтрак должен быть преимущественно белково-жировым + клетчатка (углеводов мало).
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- Белки для фундамента и базовой конструкции.
- Жиры для настроения, здоровья и красоты.
- Углеводы для энергии.
Примеры правильного завтрака:
Иллюстративное фото (instagram.com/kostenko_likar)
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно питаться в праздники, чтобы не набрать лишнего.