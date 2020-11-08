Будьте готовы к резким изменениям: гороскоп для всех знаков Зодиака с 9 по 15 ноября

Астрологи рассказали, кому звезды сулят неожиданности в ближайшую неделю

Гороскоп на ноябрь обещает всем представителям зодиакального созвездия насыщенный период. Ожидается много взлетов, падения, неожиданных ситуаций и внезапных встреч со своим прошлым или будущим.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 9 по 15 ноября и кому звезды сулят невероятный успех. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Вам стоит договориться с внутренними демонами и побороть негативные чувства. С понедельника планеты вступают в диссонанс и это может отразиться на памяти и внимании. Не беритесь за сложные интеллектуальные задачи. Со среды ситуация немного поменяется и можно будет выйти из зоны комфорта и уделить больше времени важным делам. На выходных не стоит тратить много денег, а отдых спланировать спокойный – дома, с друзьями или родственниками.

Телец

Тельцам нужно срочно избавиться от барьеров в сознании, которые мешают стать богатыми. Установки в собственной голове нужно сменить с "я не могу" на "у меня все выйдет". Чтобы стать успешнее и избавиться от проблем, нужно просто приложить усилия. В личной жизни поможет ментальный настрой, избавление от страхов, комплексов и уверенность в себе. Проявите больше инициативы, но оставайтесь собой.

Близнецы

Планеты и звезды будут в благоприятном положении для Близнецов, а это значит, что не стоит ожидать внезапных проблем. Однако всплеска удачи тоже ожидать не стоит. Будущее и настоящее поможет сформировать только внутренний настрой и мысли. Оставайтесь оптимистами в любой ситуации и это позволит сохранить максимальную бодрость духа. Начните неделю с простых задач, а со среды можно браться за что-то посложнее. На выходных отправляйтесь в путешествие, посетите другой город.

Рак

Неделя будет нервная и непростая, вам будут доставать и заставлять переживать. Постарайтесь совладать с собой и справиться с эмоциями. Это поможет сохранить авторитет, финансовую и психологическую стабильность. В конце недели возможны траты и встречи с неприятными людьми. Будьте готовы ко всему и не раздувайте из мухи слона. Не поддавайтесь негативным эмоциям.

Лев

Постарайтесь поменьше обращаться за помощью и советами к родственникам или друзьям. Думайте своей головой, слушайте интуицию и свое сердце. Люди могут вам навязывать деструктивные истины, и они могут быть опасны для тех, кто находится в поиске чего-то нового. Возьмите ответственность за себя и свое будущее. Этот период будет удачным для смены работы или поиска новых увлечений. У вас появится новая мотивация.

Дева

Удача будет сопутствовать новаторам и людям творческих профессий. Не бойтесь принимать сложные решения. А вот с четверга позитивная энергетика пойдет немного на спад и Девам стоит провести немного времени в релаксации и отдыхе. Не беритесь за сложные проекты и не давайте обещания, которые будет сложно сдержать. Нужно быть честнее и в первую очередь с самими собой. Любовь и общение станет важными на этой неделе.

Весы

Вам предстоит серьезная и крупная покупка, а также возможны срочные траты. Постарайтесь не совершать покупки в интернете и обязательно проверяйте то, на что собираетесь потратить деньги. Одинокие Весы внезапно встретят человека, который может стать половинкой или изменит их судьбу. Любая мелочь станет важной и будьте аккуратнее в словах. Проявляйте терпение и идите навстречу другим людям.

Скорпион

Соблюдайте режим дня, так как это благоприятно влияет на биополе и настроение. Пересмотрите свои мысли на тему того, что произошло с вами за последние время. Если вы можете что-то изменить, то действуйте решительно. Особенно это важно, если вам нужно попросить у кого-то прощение – наберитесь для этого смелости. Если у вас есть шанс что-то исправить в работе – займитесь, пока не стало поздно. Неделя подойдет для генеральной уборки, перестановки мебели, командировок или необычного отдыха.

Стрелец

Приготовьтесь к сложному, насыщенному и даже изнурительному периоду. Каждый вечер откладывайте все дела в сторону и отдыхайте. Не тяните все домой и более пристально следите за своим здоровьем. Постарайтесь не переутомляться, теплее одевайтесь, будьте предельно осторожными на дорогах. Астрологи не рекомендуют на этой неделе длительные командировки, поездки, смену обстановки. Отдыхайте дома или с близкими.

Козерог

На вас нахлынут воспоминания и скорее всего негативные. Могут всплыть старые обиды, неприятные ситуации. Постарайтесь заняться приятными делами и избегать общения с токсичными людьми. Вам необходимы сейчас внутренняя гармония, поиск новых увлечений. Почитайте хорошую книгу, посмотрите фильм, займитесь релаксацией. Вам очень пригодится умение принимать людей такими, как они есть. Не зацикливайтесь на плохом.

Водолей

Начало недели будет непростым и первые два дня будут под воздействием негативной энергии планет и звезд. Избегайте конфликтов и ссор, так как крики вам ничем не помогут. Постарайтесь использовать дипломатию и вести переговоры. Постарайтесь достичь гармонии с собой и начните отдыхать правильно. Не думайте по вечерам о работе. Сделайте чистку своего информационного пространства.

Рыбы

Ревность вас будет захватывать в ближайшие дни и нужно приложить усилия, чтобы не ограничивать свободу близких людей, не высказывать недовольство их действиями. Вас посетит вспыльчивость, но она приведет к разрушению гармонии и порядка. Сфокусируйтесь на делах и работе, отложите в сторону амурные приключения. Можно отправиться в дальнюю поездку или занять себя домашними хлопотами. Держите себя в руках и цените чувства других людей.

Напомним, ранее мы писали о том, кому астрологи сулят судьбоносную встречу в ноябре.

А также рассказывали о том, кому звезды и планеты обещают невероятное счастье в ноябре.